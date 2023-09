Oktoberfest algarvio de regresso ao Vila Vita Biergarten

O Vila Vita Biergarten, em Porches, Lagoa volta a organizar o Oktoberfest algarvio, de 21 de setembro a 8 de outubro.

O Vila Vita Biergarten em Porches recebe o mais aguardado evento de outono. De 21 de setembro a 8 de outubro, o Oktoberfest algarvio volta com todo o sabor e fervor da celebração da cerveja ao estilo do Sul da Alemanha para uma experiência autêntica.

Com mesas corridas que convidam ao convívio entre amigos e família e toda a equipa vestida a rigor com os trajes típicos, o popular festival Oktoberfest ao estilo algarvio é já uma tradição.

Desde as tábuas de cervejeiro repletas de sabor com charcutaria de produção própria no Metzgerei do Vila Vita Biergarten até às icónicas salsichas de vários tipos, os schnitzels, as clássicas bretzels, aos doces Apfelstrudels e algumas opções vegetarianas, várias são as iguarias e sabores emblemáticos do Sul da Alemanha meticulosamente preparados para a ocasião que se tornam numa viagem gastronómica em si.

Protagonistas do festival são igualmente os variados tipos de cerveja com destaque para a Erdinger, uma das mais conceituadas cervejarias alemãs e parceira do evento, e ainda a música ao vivo da conhecida banda Al-Fanfare que dá o pontapé de partida para o início da festa apenas às sextas-feiras, sábados e domingos, seguida pela banda típica alemã que, todos os anos, regressa propositadamente da Bavária para dar o toque final na experiência da noite.

O horário de abertura todos os dias é às 17h00, com exceção para os domingos às 13h00. Happy Monday no dia 25 de setembro e descontos para empresas com pré-reserva a partir de 10 pessoas estão disponíveis, todos os dias, exceto sextas, sábados e dia 4 de outubro.

A entrada é gratuita, no entanto, a reserva é altamente recomendada e pode ser efetuada por telefone (282 381 177) ou diretamente online.