Oito mulheres de Albufeira foram distinguidas pelo município

Albufeira voltou a assinalar o Dia Internacional da Mulher com a distinção de oito personalidades do sexo feminino naturais do concelho.

No Dia Internacional da Mulher, que se celebrou na passada quarta-feira, dia 8 de março, o Salão Nobre dos Paços do Município de Albufeira encheu-se para distinguir oito personalidades femininas do concelho, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Albufeira.

Amélia Rita (instrutora de condução e proprietária da mais antiga escola de condução de Albufeira), Bianca Nicoleta (surfista a participar em campeonatos nacionais); Deolinda Neves (agricultora desde a adolescência e atual empresária de sucesso); Georgina Ramos (da hotelaria para a floricultura, destaca-se pela arte nos arranjos florais); Gilda Patrício (fisioterapeuta e empresária); Joana Bernardo (atriz de cinema), Joy Jung (figura destacada mundialmente na área da hotelaria e restauração) e Telma Guerreiro (dança desportiva, que pratica desde a infância, sendo desde há anos professora nesta área) foram as oito mulheres distinguidas, este ano, pelo município de Albufeira no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Até à data, foram já reconhecidas 45 mulheres albufeirenses, com idades entre os 18 e os 90 anos.

Tratam-se de mulheres com percursos profissionais distintos, de todas as freguesias e com contributos relevantes para o concelho.

A iniciativa teve o seu início em 2019 e partiu da vontade de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que diz «tratar-se de um ato político, não partidário, porque muito foi feito com vista à igualdade dos direitos e deveres das mulheres na vida pública, mas muito há ainda a fazer».

O autarca reconhece «o papel fundamental das mulheres para um desenvolvimento equilibrado da sociedade» e referiu que o critério de escolha assenta, essencialmente, «na persistência evidente e luta contínua pelo lugar que lhes cabe no mundo do desporto, da saúde, do empreendedorismo e demais áreas».

Afirmando ter «orgulho nas mulheres de Albufeira», o autarca adianta que «muitas outras mulheres há a distinguir, mas temos aqui uma conta e medida e o número oito, o da harmonia, tem sido o número que nos tem regulado, até por associação ao dia 8 de março, data que assinala a luta das mulheres operárias por melhores condições laborais e de salários».

A autarquia afirma ainda que as mulheres distinguidas este ano não esconderam a sua emoção, sendo que agradeceram o gesto do município e dedicaram a distinção à família, muito em especial às mães e irmãs.