A Associação Odiana vai organizar um ciclo de três caminhadas no Baixo Guadiana, até ao mês de abril, em Castro Marim e Alcoutim.

Com o objetivo de fomentar um estilo de vida mais saudável junto da população, a Associação Odiana vai organizar um ciclo de três caminhadas no Baixo Guadiana.

O primeiro percurso «Caminhe por um planeta mais verde» com, aproximadamente, 10 quilómetros (km), realiza-se no dia 19 de março, às 9h30, e tem início no Grupo Recreativo da Corte António Martins.

A caminhada em comemoração do Dia da Árvore, visa sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

A segunda iniciativa, «Caminhar é o melhor remédio», terá um percurso com 10,5 km e está marcada para 1 de abril, às 14h30, com partida junto à União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro e pretende alertar a população para uma das doenças que mais incapacidade crónica provoca em Portugal, o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A finalizar, e com o intuito de consciencializar a população para a preservação do planeta e do meio ambiente que nos rodeia, sob o mote «Preserve e não destrua», o percurso com 11 km está marcado dia 22 de abril, com partida às 14h30, no Revelim de Castro Marim.

Refira-se que a participação é gratuita, mas limitada, e a inscrição é obrigatória através de contacto telefónico (281531171) ou email (geral@odiana.pt).