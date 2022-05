Odiana desenvolveu brochuras para ajudar os idosos de Castro Marim

Alimentação, Atividade Física, Atividades Domésticas, Medicação e Quedas. São cinco as temáticas abordadas nas brochuras que o projeto «Volta ao Monte» desenvolveu para os seniores do concelho de Castro Marim.

Esta iniciativa marca a entrada do projeto «Volta ao Monte» na sua segunda fase, de capacitação. Para a conseguir, a Associação Odiana desenvolveu um conjunto de cinco brochuras que fomentam comportamentos saudáveis e atuam na prevenção dos acidentes domésticos mais frequentes.

São abordadas várias temáticas, entre as quais a alimentação, com um guia simples e prático para escolhas simples e com produtos locais saudáveis, combatendo o colesterol e a diabetes.

Na atividade física, são indicados exercícios para a melhoria da aptidão muscular, resistência cardiovascular, equilíbrio e agilidade.

A brochura sobre atividades domésticas contém um resumo das posturas corretas e incorretas, como promotoras do bem-estar geral.

O documento que aborda a medicação pretende fomentar o uso responsável do medicamento correto, na hora e dose certa.

Por fim, os idosos terão acesso a uma brochura com dicas para a prevenção de risco de quedas, como a eliminação de obstáculos e favorecimento de ambientes mais seguros.

Segundo a Odiana, «este conjunto de brochuras foi desenvolvido numa lógica de promoção do bem-estar geral e qualidade de vida, e está a ser entregue aos destinatários do projeto no decorrer da atividade Mês da Saúde Sénior».

A entrega das brochuras conta com a colaboração da Universidade do Algarve e contempla ações de capacitação com demonstrações práticas aos seniores.

O projeto «Volta ao Monte» promove ainda, no âmbito da sua primeira fase, até ao segundo semestre de 2022, caminhadas regulares no interior serrano do concelho de Castro Marim, nas localidades de Alta Mora, Furnazinhas e Azinhal, com o objetivo de minorar o isolamento social e contribuir para a qualidade de vida dos idosos.