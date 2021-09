Odiana ajudou Castro Marim a ter um verão «(COM) Vida»

Projeto «Castro Marim (COM) Vida» dinamizou um rol de atividades diversificadas para miúdos e graúdos, durante o verão, desde cinema, ações de sensibilização até ao desporto e artes, entre muitos outros momentos de lazer.

O verão de 2021 foi repleto de atividades lúdicas e de aprendizagem para todas as faixas etárias do concelho de Castro Marim.

Os seniores iniciaram a estação estival com mais uma edição itinerante de sensibilização «Ondas de Calor», numa ação de duplo objetivo: por um lado, informar e sensibilizar sobre os cuidados a ter com a exposição solar na 3ª idade; por outro, quebrar o isolamento dos idosos.

Na parte cultural o programa arrancou sorrisos e gargalhadas com as ações de «Cinema» ao ar livre, com filmes emblemáticos sob o luar e as estrelas.

Também as crianças e jovens, de agregados familiares vulneráveis, tiveram direito a um calendário de oficinas recreativas, organizado em estreita articulação com o Núcleo Local de Inserção.

No desporto, aventuraram-se na modalidade de vela e depois partiram para a adrenalina do arborismo. Passaram pela gastronomia com a «Culinária divertida» e pelas artes com a «Arte em tela» e, para finalizar, um dia de «Praia».

Paralelamente, e numa primeira fase, houve ainda parceria com o Programa BRINC’ar – Respirar o Verão 2021, implementado pelo município de Castro Marim, com atividades diversas.

Para este programa diversificado, foi fundamental a colaboração de diversas entidades como o município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Azinhal e Odeleite, Associação Naval do Guadiana, Campesino Recreativo Futebol Clube, Clube de Caçadores de Corte Gago e Clube de Caçadores de Corte Pequena, Núcleo Local de Inserção de Castro Marim e ainda os estabelecimentos «Doce Tentação», «Farmácia Avenida» e «Farmácia Internacional».

Este projeto, segundo a Odiana, «pretende contribuir para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade».

As ações desenvolvidas enquadram-se nas Atividades: 5 (IN) Atividade Jovem, e 7 «Sénior Informado e em Segurança», do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM) Vida», promovido pelo município e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu.