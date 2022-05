Odeleite voltou a celebrar 1º de Maio após interregno de dois anos

Sardinhada e muita música animaram o dia.

Depois de dois anos de interregno, a conhecida Festa do 1º de Maio voltou este ano a animar Odeleite, com destaque para a atuação do grupo das “7 Saias”, que se juntou à beleza natural que caracteriza esta aldeia e que faz deste um dos locais mais procurados do território para passar o Dia do Trabalhador.

A festa ofereceu ainda divertidas atividades, pensadas para toda a família, como insufláveis, slide e canoagem, para além da já tradicional sardinhada.

O «Grupo + 2» e a atuação do Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines animaram a tarde, que encerrou com o concerto das «7 Saias».

Em simultâneo, decorreu um Mercadinho, com venda de artesanato e doçaria local e regional.

As celebrações do 1º de Maio em Odeleite foram uma organização da Junta de Freguesia de Odeleite, município de Castro Marim e Associação Social da Freguesia de Odeleite.