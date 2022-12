Odeleite volta a transformar-se em Presépio Vivo este Natal

A aldeia de Odeleite volta a acolher o Presépio Vivo, com dezenas de figurantes, artesãos e produtores nos dias 10 e 11 de dezembro.

A aldeia de Odeleite volta a acolher o Presépio Vivo, um espaço de recriação, artes, saberes, sabores e cheiros, com dezenas de figurantes, artesãos e produtores do concelho de Castro Marim, nos dias 10 e 11 de dezembro.

O Presépio Vivo abre às 14h00, com um mercadinho repleto dos melhores produtos e sabores da serra algarvia, desde a doçaria típica desta época até aos famigerados produtos locais, como o mel e os frutos secos.

A recriação do Nascimento de Jesus será animada por «Cantares ao Menino» e conta ainda com a performance do grupo de teatro amador do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do município de Castro Marim, para além de um espaço infantil com a presença do Pai Natal e pinturas faciais.

A Aldeia Presépio é uma organização da Junta de Freguesia de Odeleite e da Associação Social da Freguesia de Odeleite, em colaboração com os artesãos e produtores do concelho e o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim.