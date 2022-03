Observatório Nacional do Envelhecimento já funciona em Alte, para promover o envelhecimento ativo e saudável da população.

É na Rua Nova da Igreja, na aldeia de Alte, nas antigas instalações da Escola Profissional Cândido Guerreiro, que foi inaugurado ontem, segunda-feira, dia 21 de março, o Observatório Nacional do Envelhecimento (ONE).

A presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, estiveram em Alte para sublinhar a importância deste projeto, não só para a região, mas para dar resposta ao «novo paradigma demográfico» que constitui o aumento da esperança de vida da população portuguesa e o desafio de promover um envelhecimento ativo e saudável no país.

Como explicou o seu presidente, Nuno Marques, esta iniciativa, que congrega três instituições de ensino (ABC – Algarve Biomedical Center, NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa e Universidade do Porto), nasceu porque «é preciso que haja alguém que observe, veja, analise e olhe para os dados, que indique como é que nos estamos a comportar ao longo do tempo, como devemos agir e como podemos atuar de forma a minimizar o impacto que vamos ter nos indicadores do envelhecimento português».

A Ministra do Trabalho disse ser este «um dia histórico para Alte mas também para Portugal» e salientou a vantagem das universidades estarem associadas ao projeto: «são três centros de referência em torno da investigação e do envelhecimento o que é fundamental para termos opções bem informadas do ponto de vista daquelas que são as áreas críticas de intervenção, para termos um envelhecimento cada vez mais ativo e saudável ao longo da vida, e politicas associadas à longevidade mais focadas e com mais conhecimento».

Para levar por diante ações como este Observatório, Ana Mendes Godinho salientou a importância do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) «muito vocacionado para investimento e requalificação das respostas sociais dedicadas ao envelhecimento».

Lacerda Sales, responsável da área da Saúde, justificou o simbolismo da escolha de Alte para acolher um projeto desta dimensão já que se trata «de uma zona desertificada do interior e um dos tesouros do Algarve, desconhecido por muitos» pelo que este Observatório poderá trazer «uma nova vitalidade a este território».

Desmistificando a ideia de envelhecimento que considera ser «não uma fatalidade mas uma grande conquista da sociedade moderna», o secretário de Estado adiantou ainda que «estão aqui lançadas as primeiras sementes para um projeto que, de alguma forma, permitirá que possamos chegar mais novos a velhos».

A aposta na autonomia e independência dos idosos, mas também os novos estilos e hábitos de vida, alimentação mais saudável, promoção da saúde e prevenção da doença ou da atividade física, o investimento contra o tabagismo ou o consumo excessivo de álcool, são algumas das áreas que António Lacerda Sales defende como «políticas de longevidade».

O Município de Loulé é um dos parceiros deste Observatório que faz parte da «construção de um ecossistema para um envelhecimento ativo e saudável» e, neste momento, o autarca Vítor Aleixo recordou outras iniciativas em fase de conceção ou já realizadas na área da saúde: o edifício para a investigação científica ligado à área das biociências que irá nascer em Loulé, edifício sede para as políticas do envelhecimento em Vilamoura, projetos de literacia na saúde, a rede de desfibrilhadores automáticos externos «exemplar e pioneira no país» ou ainda o laboratório que trabalhará para a Agência Europeia do Medicamento que irá instalar-se em breve na cidade de Loulé.

O responsável municipal destacou ainda um outro projeto intimamente ligada a este Observatório, a cobertura digital do interior do concelho de Loulé que, num interior envelhecido, permitirá também cuidar dos idosos que vivem numa situação de isolamento. «Estamos perante projetos muito ambiciosos, estamos a cuidar do nosso interior e das pessoas do interior», enfatizou Vítor Aleixo.