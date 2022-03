Observatório Nacional de Envelhecimento vai ser inaugurado em Alte

Observatório Nacional de Envelhecimento vai ser inaugurado na segunda-feira, dia 21 de março às 15 horas em Alte, no concelho de Loulé.

Já nasceu em Alte, no concelho de Loulé, o primeiro Observatório Nacional de Envelhecimento (ONE), que vai recolher e analisar dados relativos a todo o ciclo de vida da população para propor medidas que promovam o envelhecimento ativo e saudável.

O espaço é inaugurado na próxima segunda-feira, dia 21 de março, pelas 15h00, na Rua Nova da Igreja, nº3, e conta com a presença da ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales.

O Observatório Nacional de Envelhecimento é coordenado pelo Algarve Biomedical Center (ABC), pela NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade do Porto, e pretende dinamizar a colaboração entre instituições públicas, privadas e sociedade civil para o estudo do envelhecimento. Fazem ainda parte do projeto vários parceiros e entidades publicas e privadas.

Com um investimento de cerca de um milhão de euros, o ONE tem como objetivo promover a investigação e conhecimento que permitam avaliar e desenvolver o envelhecimento ativo e saudável, adequando as prioridades e o tipo de respostas nas áreas da saúde, da ação social, da educação e da formação ao longo da vida, do trabalho e da participação cultural e cívica em função do território, das necessidades e das dinâmicas da população.