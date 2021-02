Obras de requalificação na Igreja Matriz de Loulé já começaram

Já se encontram a decorrer as obras de reabilitação da Igreja Matriz de Loulé, edifício classificado como Monumento Nacional e um dos mais emblemáticos do concelho.

Numa altura em que já estão concluídos os trabalhos referentes ao restauro do pórtico, arrancam agora os trabalhos de conservação arquitetónica da Igreja Matriz de Loulé, num valor total de mais de 890 mil euros, que visam a recuperação e beneficiação do edifício resolvendo as anomalias construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos. Estes trabalhos incidem sobre as fachadas, coberturas, infraestruturas e torre sineira.

Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, também os retábulos e altares desta Igreja têm vindo a ser restaurados.

Esta é «uma obra de grande importância» para Loulé, não só do ponto de vista patrimonial, mas porque esta Igreja «constitui o principal local de culto para a comunidade católica da cidade, seja em termos de realização de casamentos, funerais ou comunhões».

Nos últimos anos, esta igreja tem sido palco de concertos ligados à música clássica, nomeadamente durante o Festival MED ou nos Encontros de Música Antiga.

Localizada no Largo do Batalhão dos Sapadores dos Caminhos de Ferro na zona mais a sul do casco histórico de Loulé, junto à porta de Faro da muralha medieval, a Igreja Matriz de Loulé ou a Igreja de S. Clemente foi construída possivelmente no local ocupado pela mesquita de Al’-Ulyà, na segunda metade do século XIII.

De estilo gótico meridional, a igreja mantém a traça original, tendo-lhe sido acrescentadas capelas laterais de estilo manuelino, no século XVI.

A intervenção na Igreja Matriz de Loulé enquadra-se na política de recuperação e valorização do património arquitetónico e religioso do concelho, «e pretende dignificar aquele que é um ex-líbris da cidade» de Loulé.