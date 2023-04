Obras de Reabilitação da Igreja de Estômbar apresentadas com concerto

A Igreja Matriz de Estômbar, em Lagoa, vai apresentar as suas obras de reabilitação com um concerto da Orquestra de Câmara Algarve Camerata.

A «Apresentação das Obras de Reabilitação da Igreja Matriz de Estômbar» vai realizar-se no sábado, dia 22 de abril, às 17h39, seguindo-se um concerto da Algarve Camerata.

Esta apresentação insere-se no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios DIMS 2023, celebrado a 18 de abril, a qual antecede o concerto da Orquestra de Câmara Algarve Camerata.

Fundada em 2016, esta Orquestra é composta por músicos profissionais algarvios, ou residentes no Algarve.

Tem como base cerca de uma dezena de músicos que convidam, por norma, um solista para cada um dos seus concertos.

Desde a sua estreia, a Orquestra de Câmara Algarve Camerata já atuou nos principais concelhos do Algarve, com solistas e maestros de renome internacional como Richard Galliano, Adrien Rodriguez, Gonçalo Pescada, Handel Cocílio, João Cunha, entre outros, interpretando uma série de obras emblemáticas como a ópera «Dido & Eneias» de Purcell, «O Glória» de Vivaldi, as «Quatro Estações Portenhas» de Piazzolla e as «Quatro Estações» de Vivaldi.

O acesso gratuito, apenas limitado à lotação da Igreja Matriz de Estômbar.