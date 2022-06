Obras de ampliação da rede de saneamento prosseguem em São Brás

Estão em curso as obras de ampliação da rede de saneamento em diversos locais do concelho de São Brás de Alportel, nomeadamente nos sítios de Peral, Soalheira e Fonte da Murta.

Estes trabalhos, realizados por administração direta, contam com um investimento superior a 35 mil euros e estão integrados no plano geral de ampliação da rede de saneamento do concelho e do plano geral de renovação da rede de água.

«Aumentar gradualmente a abrangência da rede de saneamento já existente junto dos aglomerados populacionais nos diversos sítios do concelho, que apesar de próximos do perímetro urbano ainda aguardavam pela construção da rede de esgotos», é o objetivo deste investimento municipal «de suprema importância para a qualidade de vida das populações».

A Câmara Municipal afirma ainda que «permitir e garantir melhores condições de saneamento básico e, consequentemente, melhores condições de saúde e de vida para os habitantes do concelho, são ganhos que estão na base destas intervenções que também têm benefícios ao nível da preservação do ambiente».

Nos últimos anos, o município investiu de forma continuada mais de 500 mil euros na ampliação da rede de saneamento. Procurando a maior eficiência dos recursos disponíveis, estas obras são concretizadas sempre que possível com recurso a programas de apoios financeiros comunitários ou por administração direta.

Neste momento, encontra-se em fase de aprovação a candidatura de financiamento para a primeira fase da Rede de Esgotos da Mesquita, que interliga a Estrada Municipal 514 e a Estrada Nacional 270, e para a segunda fase e ligação da rede de saneamento de Machados ao emissário da Rede de Esgotos das Águas do Algarve.