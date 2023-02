Obras da nova via na baixa de Portimão vão iniciar-se. Ligação rodoviária Largo 1º de Dezembro – Largo do Dique vai ser uma realidade.

Está previsto para segunda-feira, 13 de fevereiro, o arranque dos trabalhos da nova via de circulação automóvel na baixa de Portimão que ligará o Largo do Dique ao Largo 1º de Dezembro.

A empreitada tem uma duração estimada de 6 meses e contemplará igualmente a requalificação do Largo do Dique, de forma a prolongar a circulação automóvel da Avenida Guanaré ao Largo 1 de Dezembro.

Neste sentido, numa primeira fase os trabalhos previstos incidirão neste largo, pelo que o mesmo será vedado e o estacionamento suprimido enquanto durar esta fase da obra (vide planta em anexo). Informa-se que todas as alterações e condicionamentos à circulação automóvel da zona, nas paragens de transportes públicos, taxis e no parque de estacionamento estarão devidamente sinalizados em toda a envolvente à empreitada.

Recorde-se que a autarquia procedeu à aquisição de duas casas com frentes para a Rua Júdice Biker e Largo do Dique, tendo no ano passado procedido à sua demolição, com o objetivo de criar um novo corredor rodoviário na baixa da cidade.

Face ao impacto que a intervenção poderá ter no quotidiano dos automobilistas que circulam na zona, o município de Portimão solicita a melhor compreensão de todos, recomendando a opção por percursos alternativos sempre que possível.