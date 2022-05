Obras causam cortes de água na zona de São Bartolomeu de Messines

Durante a tarde de amanhã.

A Câmara Municipal de Silves informa que, devido à execução de trabalhos na rede de abastecimento de água no âmbito da empreitada «Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água», serão feitos cortes no fornecimento em Monte Boi, Zimbreira e na zona do cruzamento da EN 124 para a Amorosa, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, amanhã, quinta-feira, entre as 14h00 e as 19h00.

A autarquia garante que «serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente», agradecendo «a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados».

Para o esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações adicionais, a Câmara Municipal disponibiliza o contacto telefónico do Piquete de Águas: 282 440 860.