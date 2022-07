Obra reforça rede de água em São Bartolomeu de Messines

Investimento rondou os 160 mil euros.

O município de Silves concluiu a execução da empreitada de «Adução do Abastecimento de Água à Zona Nascente da freguesia de São Bartolomeu de Messines», que consistiu na colocação de uma nova conduta adutora/distribuidora entre a Rua dos Caçadores e o desvio para a Fonte João Luís.

O investimento ascendeu a cerca de 160 mil euros e foi candidatado ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Com a empreitada foram reativadas as antigas condutas de água, localizadas entre os depósitos da Quinta dos Oregãos, Rua 1.º de Maio, Rua António Aleixo e Rua dos Caçadores, com o objetivo de autonomizar o abastecimento de água a toda a zona nascente de São Bartolomeu de Messines, a partir da Aldeia Ruiva, incluindo no futuro próximo o sítio do Vale Figueira (obra em fase de concurso público).

Também com esta obra foi reforçada a capacidade de caudal, sendo ainda assegurados os níveis de pressão adequados e maior flexibilidade na gestão da rede em situações de avaria ou de outros condicionalismos.

«O investimento integra-se na estratégia municipal de reabilitação, reorganização, modernização e qualificação tecnológica da rede de abastecimento de água, que visa o controlo e a redução das perdas de água, o aumento da eficiência hídrica e energética e a prestação de um melhor serviço à população», afirma a Câmara Municipal de Silves.