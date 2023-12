VRSA vai doar bens alimentares a instituições do concelho

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) entrega 22 mil euros em bens alimentares a IPSS do concelho.

A autarquia de VRSA procedeu à aquisição de bens alimentares, no valor de 22 mil euros, para doação às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

As entidades beneficiárias foram a Santa Casa da Misericórdia de VRSA, a Delegação de VRSA da Cruz Vermelha, a Refood de Vila Real de Santo António e a Associação de Beneficência Mão Amiga, que ficarão agora responsáveis pela distribuição dos produtos às famílias do concelho que se encontrem em situação de vulnerabilidade.

A medida tem como objetivo reforçar o apoio alimentar no concelho e responde ao aumento dos pedidos de ajuda às instituições.

Os cabazes integram géneros alimentares como azeite, óleo alimentar, grão, feijão, arroz, farinha, cereais, leite, entre outros bens.

«Tendo em consideração as competências do município no âmbito da intervenção social, esta medida permitirá mitigar as necessidades da população mais vulnerável e reforça o importante trabalho de proximidade, ajuda e cooperação que as diversas IPSS têm desenvolvido no concelho», afirma Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de VRSA.

