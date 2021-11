Nutricionistas aplaudem Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável, apresentado ontem em Tavira.

A Ordem dos Nutricionista saúda o Ministério da Agricultura pela criação do Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável, uma iniciativa que disponibiliza 5 milhões de euros e que tem como objetivo dotar os territórios de uma equipa técnica, nomeadamente de nutricionistas, capazes de implementar um plano de ações de sensibilização, que promovam a adoção de uma alimentação saudável, económica e amiga do ambiente.

«Este Plano configura-se como um passo fundamental na garantia do direito humano a uma alimentação adequada e a salvaguarda do nosso planeta», salienta Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, acrescentando «contem com os nutricionistas para operacionalizar este plano e desenvolver ambientes facilitadores de escolhas alimentares mais saudáveis e amigas do ambiente, enquadradas, naturalmente, naquilo que é a Dieta Mediterrânica».

O Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável vai ser materializado por uma equipa interdisciplinar, nomeadamente por nutricionistas, que vão ter a responsabilidade de promover hábitos alimentares saudáveis, identificar produtos alimentares de produção local e sazonal e reduzir o desperdício alimentar.

Com a iniciativa, o Ministério da Agricultura pretende estimular a produção nacional; promover a adoção de sistemas de produção e distribuição mais sustentáveis, com base nas cadeias curtas de abastecimento e nos sistemas alimentares locais; valorizar os produtos endógenos de qualidade; valorizar e salvaguardar a Dieta Mediterrânica, enquanto sistema e padrão alimentar caraterístico do território nacional, criando e promovendo estímulos à sua adesão; e sensibilizar e aconselhar os consumidores e a população em geral para a adoção de uma alimentação nutricionalmente equilibrada e informada.

Entre os objetivos do plano, a Ordem destaca a valorização da Dieta Mediterrânica, um padrão alimentar com uma oferta predominantemente de origem vegetal e amiga do ambiente, de proximidade, e que integra uma enorme biodiversidade de produtos sazonais.

O Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável foi apresentado ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro, em Tavira, pela Ministra da Agricultura, com a presença da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e baseia-se em quatro eixos: Consumo, Produção, Dieta Mediterrânica e Educação e Literacia Alimentar.

Recorde-se que um terço dos alimentos produzidos são, anualmente, desperdiçados em todo o mundo e que se estima que, em 2050, a população mundial ultrapasse os 9 mil milhões de habitantes, o que obriga a uma transformação significativa do sistema alimentar global para que este possa responder às necessidades do crescimento populacional.

O plano pode ser consultado aqui.