O Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, conheceu hoje o empreendimento turístico da Quinta do Vale, em Monte Francisco, freguesia de Castro Marim.

A visita surge no âmbito da construção da Agenda para o Turismo do Interior e contou também com as presenças do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, do presidente e do vogal do Turismo de Portugal, Luís Araújo e Carlos Abade, recebidos pelo diretor do Quinta do Vale, Mário Soares, e pelo presidente e vice-presidente do município de Castro Marim, Francisco Amaral e Filomena Sintra.

O empreendimento da Quinta do Vale é um dos projetos turísticos que confluem com o Rio Guadiana e estão agora a arrancar.

Apresentados ao Turismo de Portugal como realidades emergentes, depois de mais de 20 anos parados pelos constrangimentos económicos provocados pela crise, são os Almada D’Ouro e Herdade da Corte do Velho, os dois na freguesia de Azinhal.

Com novas dinâmicas, apresentam-se como verdadeiros contributos para a dinamização do Algarve interior e destas margens do Guadiana.

A par do empreendimento da Verdelago, mas este no litoral do concelho, são estruturas chave no desenvolvimento turístico económico do território, aumentando exponencialmente a atratividade e a competitividade de Castro Marim no quadro dos destinos turísticos.

Os três projetos vêm impulsionar um turismo de qualidade e vão requerer centenas de postos de trabalho no concelho castromarinense.