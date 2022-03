Novo trimestre traz duas exposições ao Centro Cultural de Lagos

É já no próximo sábado, dia 2 de abril, às 17h00, que inauguram duas novas exposições no Centro Cultural de Lagos: «Apontamentos sobre empatia e alteridade» e «Com os pés nas nuvens».

Com curadoria de Orlando Franco e Patrícia Trindade, «Apontamentos sobre empatia e alteridade» (sala 1) é uma exposição coletiva que integra as obras de dezoito artistas. Tendo como base o contexto pandémico e a recente invasão da Ucrânia, as obras expostas partem de temas como a empatia, compaixão, integridade, confiança e liberdade surgidos do individualismo, desumanização e confusão inerentes a essas problemáticas tão atuais.

A própria interdisciplinaridade e pluralidade das obras selecionadas ajudam a desenhar uma narrativa não linear, acabando também por suscitar a reflexão e o debate.

Também patente no Centro Cultural de Lagos, nas salas 2 e 3, estará «Com os pés nas nuvens», de António Alonso, artista que reside e trabalha em Barão de São João.

A mostra é composta por obras criadas a partir do período de confinamento e crise pandémica, que inspirou o artista a usar temas como o silêncio e a incerteza numa desconstrução e simplificação da figura humana onde coexistem animais, formas e ritmos codificados.

As duas exposições poderão ser visitadas gratuitamente até 21 de maio, de terça-feira a sábado, entre as 10h00 e as 18h00.

Até 16 de abril, poderá também ser vista a exposição dos projetos candidatos da 1.ª edição do Prémio Regional de Arquitetura, pela Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos (Sala 0).