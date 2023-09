Novo Porche Cayenne apresenta-se no Forum Algarve

A marca alemã vai estar em exposição com o novo Porsche Cayenne no Forum Algarve, em Faro. É possível test drives gratuitos.

O novo modelo é uma renovação da terceira geração do Cayenne, com alterações profundas nas motorizações, chassis, design e equipamento, que ampliaram a performance, tanto em estrada como em todo o terreno.

Como marca de prestígio internacional, a Porsche tem o hábito de escolher estreias com impacto e desta vez não foi exceção. O novo Cayenne promete aumentar a eficiência, através do modo de condução e-hybrid, e um novo motor desenvolvido pela Porsche – um V8 de 4.0 litros biturbo, com uma potência máxima de 474 CV.

«O Forum Algarve procura estar atento às novidades pelo que nos fez todo o sentido esta parceria. Aliar a Porsche ao Forum Algarve eleva ambas as marcas e prova, mais uma vez, que as experiências que proporcionamos são uma mais-valia na área do lazer e do entretenimento», afirma Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve.

Para o Centro Porsche Faro, esta parceria com o Forum Algarve é extremamente importante para aumentar a visibilidade e a notoriedade da marca no Algarve, chegando assim mais perto do seu público-alvo.

O Porsche Cayenne irá estar em exposição no Forum Algarve até 24 de setembro, na Praça Central do centro comercial, onde poderá agendar test drives gratuitos, tanto deste modelo como de outros da marca.