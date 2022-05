Novo GeekLab quer «dar asas» à criatividade dos mais novos em Faro

Faro terá, a partir do dia 1 de junho, um novo GeekLab, espaço criativo que promete dar asas à imaginação e à criatividade de crianças e jovens entre os 8 e 16 anos.

O GeekLab é o novo laboratório de criação e vem dar oportunidade, às camadas mais jovens, de complementar e desenvolver o conhecimento nas áreas de Design, Fotografia, Video, Som & Música, Videojogos e Programação. Com mote «Be Geek Be You», o espaço abre portas no Dia da Criança, 1 de Junho, com a sessão de inauguração marcada para as 18h30, no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.

Segundo os responsáveis, «este novo espaço é a poção mágica porque assume-se como um laboratório onde a curiosidade, a criatividade e também os sonhos andam à solta, num regime de ocupação de tempos livres, promovendo a literacia tecnológica, o gosto e o manuseamento pelas áreas criativas, assim como o acesso a equipamento técnico (máquinas fotográficas e câmaras de filmar, software sofisticado, equipamento de som, entre outros) de cada área».

«Acreditamos que este projeto vem trazer riqueza cultural e uma maior consciência tecnológica e de futuro para os jovens no Algarve, dando-lhes ferramentas, recursos e oportunidades de agitarem os seus talentos», afirmam ainda os dinamizadores deste laboratório criativo.

O GeekLab estará aberto ao público em geral, com datas agendadas para as Férias Audiovisuais a iniciar a 1ª edição entre 20 a 24 de junho e a 2ª edição de 18 a 22 de julho.

Ainda para os meses de verão, já estão definidas as datas para as primeiras três Formações Curtas de 40 horas: a primeira na área de Som & Música, sob o mote «Cria o Teu Som», entre 27 de junho e 1 de julho; outra na área de Videojogos, denominada «Cria o Teu Jogo», entre 4 e 8 de julho; por fim, uma formação de Design, que abordará «Personagens para Animação», entre 11 e 15 de julho.