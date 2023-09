Nova USF de Olhão abre com médico de família para todos

Nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Lendas d’Olhão abre com médico de família para todos, embora em instalações temporárias.

A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, ficam reunidas as condições para que todos os olhanenses tenham médico de família.

Esta cobertura é possível graças à entrada em funcionamento da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Lendas d’Olhão, uma lacuna em relação a cujo preenchimento a autarquia tem vindo a desenvolver todos os esforços nos últimos meses.

O processo teve início em abril passado, fruto da vontade de um grupo de médicos e enfermeiros, a que a autarquia se juntou, com o objetivo de criar todas as condições para a implementação no concelho de mais uma Unidade de Saúde Familiar.

A partir desse momento, foram encetados pela autarquia todos os esforços, no sentido de dar seguimento ao desígnio de tornar Olhão um concelho com médico de família para todos os munícipes.

Provisoriamente a nova USF funcionará num espaço contíguo ao atual Centro de Saúde, passando, brevemente, para o terreno junto às Piscinas Municipais, onde serão construídas as instalações definitivas, num local com fácil acesso e com uma ampla zona de estacionamento.

«Este é um dia feliz para Olhão e para os olhanenses, uma vez que conseguimos suprimir no nosso concelho aquela que é uma das maiores carências sentidas em todo o país, e em particular no Algarve. Foi uma batalha dura, em que tivemos que ultrapassar muitos obstáculos, mas cada um deles valeu a pena, uma vez que demos um passo de gigante no que diz respeito à qualidade dos cuidados de saúde prestados no nosso concelho. Devemos, também, estar agradecidos aos médicos e enfermeiros que se juntaram para criar esta USF», diz António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.