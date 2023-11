Nova temporada de Jazz nas Adegas em Silves arranca este mês

A mais recente temporada do Jazz nas Adegas arranca a dia 24 de novembro, e estende-se até 25 de maio de 2024, em Silves.

A 7ª edição do Jazz nas Adegas regressa a Silves no próximo dia 24 de novembro, sexta-feira, com novas propostas de dinamização cultural, convidando a experienciar este estilo de música num ambiente diferenciador, acompanhado pelos vinhos do concelho.

O público terá a oportunidade de desfrutar de momentos de jazz, complementados com provas de vinhos do produtor anfitrião e tapas confecionadas com produtos locais e regionais.

Estes são motivos «mais do que suficientes para tornar estas propostas inesquecíveis», justifica a Câmara Municipal de Silves.

Dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, levando o público a vivenciar um evento marcante e diferenciador, são os principais objetivos desta iniciativa promovida pelo município de Silves através deste conceito «de reconhecido sucesso que marca a oferta cultural de qualidade na época baixa de procura turística pelo Algarve», caracterizam.

Este ciclo, que agora se inicia, terminará a 25 de maio de 2024, sendo que os ingressos têm um custo associado de 20 euros que inclui, além do concerto, prova de três vinhos do produtor, degustação de três tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

Programação do 7º Jazz nas Adegas:

24.nov.23 21h00 | 25.nov.23 17h00

Anfitrião: Quinta do Francês

Formação Artística: Lost Fish & Funky Jazz

12.jan.24 21h00 | 13.jan.24 17h00

Anfitrião: Quinta da Malaca

Formação Artística: Feel Good Band

26.jan.24 21h00 | 27.jan.24 17h00

Anfitrião: Quinta do Barradas

Formação Artística: Low Tech Groove

23.fev.24 21h00 | 24.fev.24 17h00

Anfitrião: Cabrita Wines

Formação Artística: Sociedade Filarmónica Combo

08.mar.24 21h00 | 09.mar.24 17h00

Anfitrião: Herdade Barranco do Vale

Formação Artística: The Pocket Band

22.mar.24 21h00 | 23.mar.24 17h00

Anfitrião: Quinta do Rogel

Formação Orquestra de Jazz do Algarve

05.abril.24 21h00 | 06.abr.24 17h00

Anfitrião: Quinta João Clara

Formação Artística: The New Orleans Jazz Band

19.abr.24 21h00 | 20.abr.24 21h00

Anfitrião: Barranco Longo

Formação Artística: Comfort Trio

10.mai.24 21h00 | 11.mai.24 17h00

Anfitrião: Paxá Wines

Formação Artística: Lu – Fuki Trio

24.mai.24 21h00 | 25.mai.24 17h00

Anfitrião: Convento do Paraíso

Formação Artística: The Invisible Tuba

Os bilhetes vão colocados à venda na plataforma BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy.

O evento destina-se a maiores de 18 anos e conta com a parceria do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Informações adicionais sobre o Jazz nas Adegas podem ser encontradas no website do município, disponível aqui, por telefone (282 440 800), ou endereço de correio eletrónico (turismo@cm-silves.pt)