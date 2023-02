O início da temporada oficial de Petanca no continente está marcado para domingo. No Algarve disputam-se dois torneios em Tavira.

A Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano e a Associação de Petanca do Algarve fazem «dois em um», em Tavira, na Associação Onda Sólida Arraial, no domingo, dia 26 de fevereiro.

O Petanca S. Mamede Batalha acolherá o torneio da Associação de Petanca da Zona Centro e o Clube Caçadores de Rebordosa será o anfitrião da prova da Associação de Petanca da zona norte.

A Associação de Petanca da Madeira foi a primeira a começar esta época, com o Campeonato Regional de Mão a Mão realizado no passado domingo na Calheta.

São 17 as competições que integram o calendário da Federação Portuguesa de Petanca: torneios de abertura, eliminatórias regionais e finais das 4 variantes (mão a mão, dublete, triplete e tiro), Taças de Portugal, Algarve, Lisboa, Porto, Abel Ferreira (inter-associações) e Ibérica.

Cada uma das cinco Associações de Petanca (Algarve, Zonas Norte e Centro, Madeira e Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano) têm programas próprios, dos quais fazem parte, para além das atrás referidas, torneios de encerramento, taças associativas, provas regionais promovidas por todos os clubes filiados e ainda internacionais e abertos para divulgação e dinamização da modalidade.

Em Portugal há 46 clubes filiados e 921 atletas, sendo 805 seniores masculinos, 75 seniores femininos, 13 juniores masculinos, 2 juniores femininos, 24 infantis e cadetes masculinos e 2 infantis e cadetes femininos.

A Associação de Petanca da Zona Centro é a mais representativa a nível nacional, com 261 jogadores (227 homens, 30 senhoras, um júnior masculino e três infantis e cadetes masculinos) de 14 clubes:

Associação 20 km de Almeirim;

Associação Académica de Santarém;

Associação Cultural e Recreativa da Urqueira;

Associação de Amigos da Petanca de Muge;

Associação Desportiva Cultural Solidariedade Social do Lavradio;

Associação Desportiva de Buarcos 2017;

Clube de Campismo de Lisboa;

Clube Petanca São Pedro do Estoril;

Grupo Desportivo do Granho;

Grupo Desportivo Sobreirense Boulodrome;

Petanca S. Mamede Batalha;

Real Clube Petanca de Alpiarça;

União Amigos de Olho Marinho;

União Desportiva e Cultural do Alqueidão.

Segue-se a Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano, com 241 (210 seniores masculinos, 23 seniores femininos, seis juniores masculinos e dois infantis e cadetes de ambos os sexos) de 11 clubes: Centro Cultural Desportivo Câmara Municipal de Lagos, Clube Caça e Pesca de S. Miguel, Clube Desportivo Cultural da Nave, Clube de Instrução e Recreio Rogilense, Clube Petanca Montes de Alvor, Clube Recreativo Infante de Sagres, Estrela Desportiva de Bensafrim, Grupo Amigos do Chinicato, Grupo Petanca de Portimão, Juventude Clube de Boavista e Sociedade Recreativa de Barão de S. Miguel.

Depois a Associação de Petanca do Algarve com 229 (189 homens, 13 senhoras, seis juniores masculinos, um júnior feminina, 19 infantis e cadetes masculinos e um infantil e cadete ferminina) de 9 clubes: Associação Cultural de Boliqueime, Associação Onda Sólida Arraial, Centro Cultural Desportivo Trabalhadores da Câmara Municipal de Tavira, Clube Atlético Pontense, Clube Pétanca Escola de Loulé, Clube Pétanca de Faro, Clube Praticantes Petanca de Estoi, Grupo Desportivo Barreiras Brancas e Grupo Desportivo Cultural de Machados.

A Associação de Petanca da Zona Norte vem a seguir com 165 (155 seniores masculinos, oito seniores femininos, um júnior feminina e um infantil e cadete masculino) de oito clubes: Associação Bússola Partilhada, Casa do Pessoal da RTP-Porto, Centro Recreativo e Cultural de Briteiros, Clube Amigos da Petanca, Clube Caçadores de Rebordosa, Clube Petanca de Estorãos, Clube da Petanca de Rebordosa e Clube Petanca das Taipas.

E por último a Associação de Petanca da Madeira com 25 (24 homens – um em cadeira de rodas e uma senhora) de quatro clubes: Associação Cultural e Desportiva da Boaventura, Clube Desportivo e Recreativo Santanense, Clube Escola da Torre e Estrela da Calheta Futebol Clube.