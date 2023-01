Nova Concelhia de Faro do CDS-PP já tomou posse

A Concelhia de Faro do CDS tem uma nova equipa, liderada por Lígia Santos, que acaba de tomar posse, garantindo dar continuidade ao trabalho que o partido desenvolve há 48 anos em Faro.

A Concelhia de Faro do CDS-PP tem uma nova equipa que tomou posse no passado sábado, dia 28 de janeiro, tendo enchido um restaurante na capital algarvia.

O jantar de Tomada de Posse contou com a presença de Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, Bruno Lages, presidente da União de Freguesias de Faro, Pedro Magalhães, secretário geral adjunto do CDS, o presidente da Juventude Popular do Algarve, vários Conselheiros Nacionais, representantes das estruturas Distritais e Concelhias do partido, bem como muitos militantes, simpatizantes e amigos.

A nova equipa, liderada por Lígia Santos, «dará continuidade ao trabalho que o CDS desenvolve desde há 48 anos ao serviço de Faro e dos farenses», garantiu a força política em comunicado enviado à redação do barlavento.

«O povo de Faro conhece o papel do CDS. O povo de Faro sabe que do lado do Partido Socialista (PS) e da esquerda teve sempre estagnação, endividamento e desvalorização do papel desta cidade face a aos concelhos vizinhos. O povo de Faro sabe (e não esquece) a enorme aversão que o PS sente contra este concelho», afirmam.

E justificam: «o PS rebatizou o Aeroporto Internacional de Faro com outro rótulo qualquer, assim quem chega ao Algarve já não chega a Faro! Já não visita a nossa cidade, para não deixa dinheiro nos hotéis, alojamentos e restaurantes».

O PS «tudo fez para que o investimento de dezenas de milhões do IKEA fosse feito noutro concelho, mas os investidores suecos optaram pela centralidade do Parque das Cidades no limite» do concelho.

Em 2009, recorda a força política, «o PS levou as contas do município à ruína, obrigando a Câmara Municipal a dobrar-se perante Lisboa aceitando o resgate do PAEL, que muito atrasou todo o plano de investimento e transformação da cidade».

Já nas últimas semanas, o PS «chegou ao cúmulo do ridículo ao pôr em causa todo o projeto do novo Hospital, apenas porque querem que o mesmo (que ainda é apenas uma intenção) seja construído fora do concelho de Faro e fora do Parque das Cidades (desconhecemos a localização pretendida e quem seria o futuro €xc€ntrico dono do dono do terreno)», referem.

Para o CDS, o PS «exige que o Hospital fique bem longe dos farenses quando estivermos doentes. Foi o próprio ministro a afastar o ódiozinho e a dizer que reequacionar a localização só iria atrasar e agravar o custo do projeto», acusam.

Tratam-se de «proezas ridículas que todos conhecemos», asseguram.

Nos últimos 14 anos, «o CDS tem vindo a integrar as coligações de centro-direita que permitiram que Faro se afirme como capital do Algarve e do sul do país. Liquida-se o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e lança-se um ciclo de transformação urbana sem precedentes nas últimas décadas. É esse trabalho que pretendemos continuar e os Farenses podemos continuar a contar com o CDS», garante a nova equipa.