Novo projeto de aquacultura em Vila Real de Santo António (VRSA) ascende aos 2 milhões de euros e prevê produção anual de 8.000 toneladas de peixe por ano.

A Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, esteve presente, em Vila Real de Santo António, numa sessão de esclarecimento, realizada no Centro Cultural António Aleixo, que teve como objetivo apresentar o novo projeto de aquacultura do grupo Mariculture Systems, que ficará localizado a 10 milhas do porto de VRSA, numa zona previamente identificada no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM).

O investimento total ascende aos 2 milhões de euros e prevê uma produção anual de 8.000 toneladas por ano de dourada e robalo, baseada numa estrutura com cerca de 40 hectares.

O pedido de Título de Atividade Aquícola (TAA) já foi solicitado à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

O projeto, que será agora submetido a Estudo de Impacte Ambiental, terá como suporte de operações uma plataforma flutuante, posicionada a 15 metros acima do nível do mar, com um tamanho de 55×55 metros. Ao seu redor, terá quatro áreas com jaulas que chegam até aos 30 metros de profundidade.

A apresentação, realizada na quinta-feira, dia 30 de março, contou também com a presença da subdiretora geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Isabel Ventura, do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, e do presidente do Conselho de Administração da Docapesca – Portos e Lotas, SA, Sérgio Faias.

O objetivo da sessão, de acordo com a Secretária de Estado das Pescas, foi «dar a conhecer o projeto à comunidade local, regional, entidades públicas, associações setoriais e organizações de produtores», assim como os benefícios que o mesmo trará para a região, sem esquecer «a preocupação com a pesca e com os pescadores».

Para o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, «a estrutura representa um investimento importante que permitirá diversificar a atividade económica do concelho», salvaguardando que «será importante garantir que não vai impactar no território, nem na atividade pesqueira tradicional».

Peter Beringer, gerente da empresa investidora, garantiu que a Mariculture Systems pretende «criar uma relação mutuamente vantajosa para a comunidade piscatória, a comunidade empresarial, as entidades públicas e a sociedade. Faremos o possível para contribuir para o crescimento económico e o desenvolvimento sustentado de Vila Real de Santo António», afirmou.