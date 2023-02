Norueguesa Signe Lidén escolhe Castro Marim para residência artística

Signe Lidén, baseada em Oslo, Noruega, vem a Castro Marim para realizar uma residência artística baseada em sons subterrâneos e subaquáticos.

No âmbito da curadoria NyMusikk, a próxima artista em residência em Castro Marim é a norueguesa Signe Lidén, entre os dias 28 de fevereiro e 10 de março.

Baseada em Oslo, Signe Lidén trabalha as relações entre lugar, sensação e som.

Através de gravações sonoras, construção de instrumentos e interações pessoais, interpreta cada lugar como parte de processos geológicos, biológicos e atmosféricos, aliados a relações sociais e económicas, criando instalações sonoras, vídeos e performances, bem como documentos na forma de ensaios sonoros e arquivos.

Na sua residência em Castro Marim, a artista norueguesa propõe focar-se, com particular detalhe, nos sons subterrâneos e subaquáticos da região algarvia, utilizando um conjunto de instrumentos de perfuração do solo e microfones especiais, construídos por si, que captarão o rasto geo-acústico das ressonâncias e vibrações causadas pelas marés e correntes oceânicas ao longo do território.

Antes de iniciar o trabalho, Signe Lidén apresenta-se a si e à sua ideia numa sessão marcada para o dia 28 de fevereiro, às 17h30, no Mercado Municipal/ Posto de Turismo de Castro Marim.

No final da residência, estes sons escondidos são dados a ouvir e a interpretar numa apresentação pública no Auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim, dia 10 de março, às 17h30.