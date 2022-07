Noites de verão têm cinema ao ar livre em todo o concelho de Albufeira

«Albufeira 35 mm – Ciclo de Cinema ao Ar Livre» regressa nas noites de verão.

O «Albufeira 35 mm – Ciclo de Cinema ao Ar Livre» está de regresso em julho, agosto e setembro, em todas as freguesias do concelho. As exibições decorrem sempre às 21h30, num ciclo que tem organização conjunta da Câmara Municipal de Albufeira e do Cineclube de Faro.

O programa começa no dia 29 de julho, sexta-feira, no Jardim dos Sentidos, freguesia da Guia, com a apresentação do filme «O Peso Insuportável de um Enorme Talento», de Tom Gormican.

No mês de agosto, o Parque da Alfarrobeira acolhe no dia 5 a película «Donbass», de Sergei Loznitsa. O dia 12 será para a exibição, na Igreja das Ferreiras, do filme «Crepúsculo (Sundown)», de Michel Franco, enquanto na noite de 26 de agosto, o Largo dos Pescadores, em Olhos de Água, recebe o filme «Drive My Car», de Ryusuke Hamaguchi.

Para setembro estão reservados dois filmes: «O Bom Patrão», de Fernando León de Aranoa, no dia 9, na Fonte de Paderne, e a encerrar o programa, no dia 16, será projetado o filme «A Pior Pessoa do Mundo», de Joachim Trier, no Parque de Vale Faro.

A entrada nas exibições é gratuita, estando o número de espetadores por sessão sujeito à capacidade de lotação dos locais.