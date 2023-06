«Noites da Moura Encantada» traz dança e música a Cacela Velha

«Noites da Moura Encantada» proporciona uma imersão na cultura árabe, com música, dança, contos, artesanato e muito mais, em Cacela Velha.

Os sons, cheiros, cores e tradições do Mediterrâneo estão de volta a Cacela Velha. Durante três dias, os múltiplos recantos da pitoresca localidade prometem transportar os visitantes para o fascinante universo das Mil e Uma Noites, proporcionando uma experiência cultural única num cenário deslumbrante.

Com a Ria Formosa como pano de fundo, o evento revisita os tempos em que a população moura tinha um importante peso no sul do território, cujas marcas ainda hoje estão presentes nos hábitos, nos costumes e nas paisagens.

A programação diária das «Noites da Moura Encantada» oferecerá uma variedade de atividades e espetáculos que prometem encantar o público de todas as idades. Diariamente, as portas do recinto abrem às 18h00, onde os visitantes poderão começar por explorar o souk, um mercado de artesãos onde será possível descobrir produtos únicos e tradicionais. E o melhor de tudo: a entrada em todo o recinto é gratuita.

Durante toda a noite, haverá demonstrações de caligrafia árabe, trazendo a arte da escrita de uma forma bela e fascinante. Além disso, serão realizadas oficinas de percussões árabes no Largo da Fortaleza, onde os participantes poderão aprender e envolver-se com os ritmos vibrantes da música árabe.

Os visitantes também terão a oportunidade de se encantar com espetáculos de dança oriental, onde as habilidades e a graciosidade dos bailarinos serão exibidas junto à cisterna e no Largo da Fortaleza. A música ao vivo também será uma atração, com a talentosa Helena Madeira a apresentar «Melodias de Al-Andalus» na igreja matriz de Cacela, transportando os ouvintes para uma viagem sonora pela história e cultura árabe.

O teatro de rua «O triângulo do Al-Gharb» será apresentado no adro da igreja, envolvendo o público numa narrativa que retrata a convivência entre as diferentes culturas que coexistiam na Península Ibérica.

Ao longo da noite, diversos artistas e músicos irão animar as ruas de Cacela Velha com performances cativantes. O grupo EL LAFF irá mesclar música e dança oriental, enquanto Rita Sales encantará o público com seus contos do Mediterrâneo. O espetáculo SUFI SOUL proporcionará quadros envolventes de música e dança oriental, mergulhando os espectadores numa atmosfera de encantamento e beleza.

Para encerrar a noite em grande estilo, um espetáculo de dança oriental e tribal com manipulação de fogo será realizado no Largo da Fortaleza, criando um momento verdadeiramente memorável para todos os presentes.

As «Noites da Moura Encantada» é um evento organizado pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ibérica – Eventos e espetáculos e ADRIP – Associação de Defesa do Património de Cacela. A entrada é gratuita.

Contexto histórico das Noites da Moura Encantada

O Mediterrâneo – e os territórios que em torno dele se organizam – teve sempre a capacidade de atrair gentes de diferentes culturas e credos e a localização geográfica do Algarve – o antigo Gharb – facilitou, desde a antiguidade, as trocas culturais e comerciais.

Cacela, importante núcleo urbano durante este período, foi um relevante ancoradouro integrado nesta densa rede de ligações, cujos barcos que ali aportavam, vindos do Levante, traziam novas modas, produtos e costumes.

Após a reconquista, ocorrida no século XIII, as marcas da presença da população moura no sul do território continuaram a refletir-se nos hábitos, costumes e paisagens, sendo ainda hoje possível observar marcas dessa época de esplendor.