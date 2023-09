Noite Branca Algarve juntou mais de 80 mil pessoas em Loulé

O balanço da autarquia de Loulé para a Noite Branca Algarve 2023 «é bastante positivo», principalmente para o tecido empresarial.

Uma cidade a rebentar pelas costuras e coberta de uma mancha branca. Foi este o cenário que se viveu na cidade de Loulé no passado sábado, dia 26 de agosto, no regresso de mais uma edição da Noite Branca Algarve, o evento que, de forma simbólica, marca o encerramento do programa de animação de verão.

Como já é tradição, de dois em dois anos, no último sábado de agosto, Loulé é palco desta festa pioneira que, desde 2007, atrai uma verdadeira multidão ao município de Loulé.

Perto de 30 bandas, mais de 200 animadores, quase 20 palcos e uma decoração arrojada, com apontamentos singulares, deliciaram o público.

Baloiços gigantes em plena Praça da República, a imagem de um cisne cinzento a contrastar com a rotunda do Largo Gago Coutinho enfeitada de branco, uma iluminação a dar brilho ao Castelo de Loulé, uma bola de espelhos a transformar por uma noite a fachada dos Paços do Concelho, luzes, cores, elementos geométricos, figuras brancas em tamanho XXL, em cada ponto do espaço urbano a decoração foi motivo para uma paragem.

A música não faltou, com o nome dos artistas a ser anunciado apenas com 24 horas de antecedência, tendo subido ao palco Carlão, Dino D´Santiago, Black Mamba, Karetus, Irma, Entre Aspas, Edmundo Inácio, entre outros.

A Noite Branca Algarve também se fez do ambiente criado pelos muitos DJs que atuaram em diversos espaços como a Cerca do Convento do Espírito Santo, o Largo de S. Francisco ou Praça da República.

As pistas de dança encheram com Bubba Brothers, Miss Sheila, os DJs da Rádio Comercial, Nuno Luz e Rob Willow, além da prata da casa (M. Rox, Sylva Drums, Rodriguez e Billy Boy).

Vindo da Austrália, Dub FX trouxe o beat box conjugado com sonoridades do hip-hop e do reggae, numa atuação de quase duas horas.

Ao nível das artes de ruas, percussionistas, novo circo, andas, um robot hi-tech, o White Ballet, capoeira e muitas outras animações espalharam a boa disposição na Noite Branca entre os visitantes e deslumbraram com o glamour das roupas dos performers.

Destaque para o momento inaugural: às 20h10, no Largo Gago Coutinho, foi a «voz» e a «imagem» de um Freddy Mercury que deu as boas-vindas a quem começava a chegar à cidade, com os icónicos temas «The Show Must Go On» ou «We Will Rock You».

O tecido empresarial de Loulé teve nesta noite o ponto mais alto do verão, em particular os espaços de restauração, cafés e bares, bem como as lojas do comércio tradicional que não tiveram mãos a medir para a procura desta noite.

O balanço feito por parte da Câmara Municipal de Loulé é bastante positivo.

«Mais uma vez a Noite Branca Algarve ultrapassou as expetativas iniciais. Sabíamos que íamos ter muitos visitantes, pois este é um evento que suscita sempre grande interesse e já há quatro anos que não se realizava. A autarquia soube responder da melhor forma ao esperado, com uma ótima organização, como tal, podemos afirmar que esta terá sido uma das melhores edições de sempre», afirma.

«Tivemos um clima incrível de muita alegria, muita festa e muita luz, que teve também um impacto imenso na economia local», nas palavras de Vítor Aleixo, presidente da Câmara autarquia, que não deixou, no entanto, de sublinhar que «apesar da alegria transbordante de muitos milhares nesta festa segura, este ano impõe-se assinalar a ocorrência trágica que vitimou um jovem militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), em serviço».

A Noite Branca Algarve – Loulé tem encontro marcado para o último sábado de agosto de 2025.