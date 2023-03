Noélia Jerónimo promove o Algarve nas ementas de longo curso da TAP

Noélia Jerónimo participa no projeto Local Stars, que criou novos menus de inspiração portuguesa para a classe executiva de longo curso da TAP Air Portugal.

O The Art of Tasting Portugal (TAOTP), plataforma que visa promover a gastronomia nacional através do mapeamento gastronómico de Portugal e organização de experiências com ênfase neste sector, une-se à TAP Air Portugal para criar um projeto inédito: o Local Stars.

Resultado da partilha de valores relativos à promoção da Portugalidade e do país, das regiões e dos seus produtos através da gastronomia, esta iniciativa materializa o conceito do TAOTP com o mapeamento do território, através de produtos emblemáticos de cada região, com atenção à sua sazonalidade, e destaca igualmente este território e as suas características.

Esta parceria, anunciada hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), e que contou com o apoio criativo da agência Bar Ogilvy, concretiza-se nos próximos dois anos nas refeições da classe executiva de todos os voos de longo curso. O projeto promove, a partir de março deste ano, uma região e respetivos produtos, trabalhados por um chef português, resultando num menu que engloba entrada, prato principal e sobremesa.

A cada dois meses, durante 2023 e 2024, o menu, respetivo produto em destaque e região são alterados de forma a percorrer todo o território nacional e a respeitar ao máximo a sazonalidade dos ingredientes.

«A TAP é a maior montra de Portugal no mundo e os nossos aviões são um dos mais poderosos veículos de promoção da portugalidade. O projeto Local Stars permite que a TAP trabalhe com alguns dos mais reputados chefs portugueses no desenvolvimento dos menus de classe Executiva, elevando a gastronomia que servimos a bordo dos nossos aviões a novos patamares», afirma Silvia Mosquera, CCRO TAP.

«Promover Portugal enquanto destino gastronómico, com a sua diferenciação e qualidade, é um objetivo que a plataforma The Art of Tasting Portugal partilha com a TAP Air Portugal. Esta parceria, de que tanto nos orgulhamos, fortalece esta estratégia de dinamização do território nacional e da comunidade que o valoriza.», afirma Patrícia Dias, fundadora do The Art of Tasting Portugal, a par de Adriana Fournier.

«Nestes dois anos em que o projeto Local Stars voa com a TAP, vamos ter ações paralelas no território que permitem uma continuidade desta experiência em terra. Temos como objetivo não só divulgar o país e as várias regiões, como promover o território e acrescentar valor através de experiências gastronómicas e ativações com produtos e chefs locais, dinamizando o turismo e a economia local. Deixamos aqui o convite para que conheçam e vivam os sabores do nosso país», acrescenta Adriana Fournier.

A iniciativa conta com reconhecidos chefs nacionais que, de dois em dois meses, destacam uma região e um produto desse mesmo local. Assim, em março e abril inicia esta viagem em Lisboa, com a garoupa enquanto produto-estrela, trabalhada pelo chef Henrique Sá Pessoa.

Nos dois meses seguintes, em maio e junho, cabe ao chef açoriano Cláudio Pontes fazer brilhar o Queijo São Jorge, produzido exclusivamente em São Jorge, no arquipélago dos Açores, a região em destaque neste menu.

Julho e agosto terão o polvo como produto estrela num menu a cargo da chef Noélia Jerónimo, que promove a região do Algarve.

Os chefs Júlio Pereira, Diogo Rocha, Óscar Geadas são os nomes que completam a lista de participantes neste primeiro ano do projeto.

A produção dos menus de autor está a cargo da CateringPor, que irá confecionar os pratos mediante a receita, prova e validação dos vários chefs envolvidos. O projeto tem, também, como objetivo a integração de matérias primas locais e preferência na escolha de fornecedores das respetivas regiões em destaque, apoiando a vertente de sustentabilidade e de promoção da economia local em que o TAOTP assenta.

Além das refeições a bordo, serão difundidos conteúdos de vídeo alusivos a esta parceria nos ecrãs destes aviões de longo curso, em todas as classes (executiva e económica): a chegada ao território com imagens características da região, a escolha de um produto da estação, o destaque ao seu produtor, e a receita de um chef a trabalhar este mesmo produto na confeção do menu que será servido a bordo. Os passageiros poderão igualmente adquirir a experiência criada para o efeito com o chef autor do menu a bordo no website do TAOTP e nos canais digitais Miles&Go e Portugal Stopover da TAP.

O The Art of Tasting Portugal apresenta uma abordagem ao país enquanto destino gastronómico diferenciador, focando-se na essência de cada região, agregando a comunidade de pessoas, cujo trabalho se destaca neste sector, e nos produtos de excelência que se encontram no território nacional. Com base na premissa de que a gastronomia portuguesa é um dos principais argumentos de Portugal enquanto destino turístico, que deve ser exaltado e valorizado, esta plataforma apresenta e organiza experiências de ênfase gastronómico concebidas para proporcionar momentos memoráveis, tanto para os portugueses como para os estrangeiros que visitam o país.