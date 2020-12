A New Light Pictures, produtora algarvia premiada pelos seus vídeos institucionais de turismo, prepara-se para lançar a nova curta-metragem «Payload» nas plataformas digitais, dia 3 de janeiro de 2021.

«Payload» é uma curta-metragem de ação, realizada em 2014 e rodada no concelho de Loulé.

Foi impulsionada por um ator britânico que entrou em contacto com a produtora, depois de ver a produção «O Comando», no Youtube, outra curta-metragem da New Light Pictures, uma história de guerra de baixo orçamento, que há 10 anos causou exposição mediática.

O ator procurava reunir uma equipa capaz de produzir um projeto que lhe permitisse catapultar a sua carreira para Hollywood. O objetivo foi atingido apenas com um trailer da produção.

As gravações de «Payload» tiveram lugar nas instalações do Hotel Conrad, na Quinta do Lago, e na garagem do produtor e realizador Patrício Faísca, local onde foi construído um décor de raiz que pudesse ser destruído pelos atores durante uma cena de luta.

O elenco da curta-metragem conta com a participação especial de Vera Kolodzig e Diogo Amaral.

A produção tem também uma banda sonora oficial interpretada por Marisa Liz.

Até à data de lançamento oficial de «Payload», a New Light Pictures irá disponibilizar extras e conteúdo informativo nas suas redes sociais. A curta será disponibilizada no IGTV, no FBWatch e no Youtube.