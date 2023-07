New Balance regressa ao Designer Outlet Algarve em Loulé

A New Balance, uma das mais conceituadas marcas desportivas norte-americanas, abre portas no Designer Outlet Algarve, em Loulé.

O Designer Outlet Algarve (DOA) adiciona mais uma marca internacional ao seu portfólio, a New Balance, atualmente presente em 120 países e com mais de 200 lojas espalhadas por todo o mundo.

Com 329 metros quadrados (m2), esta nova loja conta com alguns dos modelos clássicos da marca, como os ténis 327 e 574, bem como todos os essenciais de moda desportiva como tops de médio-alto suporte, calções e T-shirts com descontos a partir de -30 por cento sobre o PVP, durante todo o ano.

A missão da New Balance é clara: a busca pela excelência desportiva dos seus atletas , seja profissional ou amador. É o motor da marca e isso está intrínseco na moda que produz.

Miguel Paraíso Guerreiro, Diretor-geral do Outlet, sublinha que «a abertura da loja vem acrescentar valor à oferta de desporto no DOA» uma vez que traz mais oferta ao shopping.

O responsável sublinha ainda que «também as experiências diferenciadoras que proporcionamos ao longo do ano aos visitantes fazem com que o Designer Outlet Algarve se destaque e diferencie o sector na região».

O Designer Outlet Algarve passa a contar com 56 lojas.

A New Balance junta-se, agora, a marcas como Boss, Calvin Klein, Bimba Y Lola e outras que cujos descontos até 70 por cento estão disponíveis durante todo o ano.