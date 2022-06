Neto Gomes lança livro sobre a Casa da Primeira Infância em Loulé

Jornalista assinala desta forma os 75 anos da instituição.

A Casa da Primeira Infância, em Loulé, recebe amanhã, sexta-feira, dia 10 de junho, o jornalista Neto Gomes, que irá apresentar a sua mais recente obra «Uma História de Amor e Paz na Educação», sobre os 75 anos desta instituição, numa edição apoiada pela Câmara Municipal de Loulé.

Sobre este trabalho de pesquisa, o autor refere que «esta é também uma história de crianças, mulheres e homens. Crianças, muitas delas com o ranho colado ao nariz e de respirar ofegante, aflitivo. Outras felizes, sorridentes. E, outras ainda que ali chegavam e ficavam inertes, pacíficas, com medo que a sua própria agitação ou um simples soluçar as devolvesse para a velha e apodrecida enxerga…no entanto, aos dramas do miserabilismo da época acentuam-se as terríveis condições de acolhimento, em camas piores que enxergas, com as chamadas camas de arame, enchidas por carepa onde se aconchegavam muitas maçarocas de milho, cujos talocos endureciam os corpos, que eram acossados por percevejos».

Segundo Neto Gomes, «ignorar isso é apagar a nossa própria existência, pois essa era a pobreza, a miséria que se arrastava em meados do século passado».

Para o autarca Vítor Aleixo, «esta obra sobre a Casa da Primeira Infância revela toda a capacidade de Neto Gomes de inscrever para memória futura o impacto social desta instituição, que nasce de um ato de amor e que continua como um ato de amor às nossas crianças».

A Casa da Primeira Infância foi fundada a 10 de junho de 1945, presidida pela sua fundadora Maria José Soares Cabeçadas, criando-se em Portugal «uma instituição pioneira de creche e jardim-de-infância, para as crianças mais pobres socialmente».

«A grandeza desta obra social deve o seu reconhecimento a todos os seus fundadores mas, muito especialmente, a Catarina do Carmo Pinto Farrajota, que, pelo seu exemplo de vida, valores e marca de qualidade, tanto contribuiu para a edificação desta obra, dirigindo-a de forma exemplar, sempre com exigência na promoção e proteção dos direitos da criança, para uma educação integral e feliz das crianças», afirma o município louletano.