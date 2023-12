Neto Gomes apresenta livro sobre Centenário do Louletano

Joaquim Neto Gomes apresenta o seu recente livro «Louletano Desportos Clube – 100 anos a Formar Gerações», no dia 23 de dezembro.

No encerramento das comemorações do Centenário do Louletano Desportos Clube, é lançado, no próximo sábado, dia 23 de dezembro, pelas 16h30, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, o livro que marca esta efeméride: «Louletano Desportos Clube – 100 anos a Formar Gerações», da autoria de Neto Gomes.

A obra faz uma viagem pela vida do clube, «um dos mais ecléticos do sul do país», desde 6 de junho de 1923, data da sua fundação, até aos nossos dias.

Fotos, recortes de jornais, testemunhos de atletas, técnicos, dirigentes ou associados, estórias que se misturam com a própria história do concelho e do país, e muitas curiosidades trazidas pela mão do jornalista, comunicador e escritor Joaquim Neto Gomes.

Este livro junta-se à vasta obra já editada por este autor no âmbito da história da região, com destaque para o desporto algarvio.

Durante esta sessão organizada pelo Louletano Desportos Clube, e que constitui o culminar de um ano marcante para o clube, serão também homenageadas algumas personalidades.

Além de Túlio Martins, vice-presidente do clube, e de Luís José Pinguinha (a título póstumo), «um homem que teve um papel fulcral no que toca à formação na área do futebol», também a equipa de futebol de formação de Iniciados 1976/77, que foi vice-campeã nacional, será distinguida.

Este evento é aberto ao público e de entrada livre.