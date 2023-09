NERA promoveu produtos alimentares regionais em Estocolmo e Paris

No âmbito do ALGARVE PREMIUM, projeto do NERA, foram dezenas os produtos de agroalimentar regionais apresentados em França e na Suécia.

Os produtos agroalimentares da região do Algarve viajaram até Estocolmo, na Suécia, e Paris, em França, entre os dias 18 e 22 de setembro, para serem dados a conhecer e provar.

Foi no âmbito do projeto ALGARVE PREMIUM, que o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve preparou duas ações de prospecção que foram um mostruário da oferta dos produtos agroalimentares do Algarve.

A primeira aconteceu no dia 19 de setembro, em Paris, na Patisserie Canelas, sendo que a segunda decorreu a 21 de setembro, em Estocolmo, no Cork Vinbar.

Ambas contaram com a presença e colaboração dos respetivos delegados da AICEP nos destinos visitados, bem como a presença da embaixadora de Portugal na Suécia, Sara Martins.

O balanço final, de acordo com a direção do NERA, «superou as expetativas em termos de adesão, totalizando mais de 40 participantes, entre eles, repórteres e prospetores de cadeias agroalimentares especializadas».

O grande objetivo foi o de avaliar as oportunidades de cooperação e parcerias entre empresas de modo a «desenvolver uma carteira de contactos e abrir portas à internacionalização dos produtos premium algarvios».

Estas ações funcionaram como uma espécie de operação de charme que incluiu mostra e degustação de produtos, seguidos de networking e contactos exploratórios internacionais junto de segmentos de alto valor acrescentado (alta cozinha, cadeias especializadas gourmet, jornalistas de especialidade).

Além de promover os recursos endógenos, com esta ação, o NERA pretendeu contribuir para o acesso dos empresários algarvios aos mercados internacionais e à disseminação da oferta de excelência da região. Paralelamente foi apresentado o novo vídeo agroalimentar e brochura do projeto, enquanto ferramentas promocionais.

No cardápio constaram produtos como o mel, as compotas, o azeite e os frutos secos. Na componente do mar destaque para a salicórnia, o «sal verde» e para o «ouro branco» do Algarve – o sal e a flor de sal, bem como os patés e conservas de pescado.

Por sua vez, na componente da inovação, um destaque para a alfarroba com tabletes, xaropes e bebidas vegetais. Ainda produtos e snacks gourmet com prevalência nos frutos secos e flor de sal.

E por fim, os vinhos do Algarve, que têm vindo a ganhar cada vez mais projeção na Europa e que reuniram muitos adeptos nestas ações de prospecção.

De salientar que o projeto ALGARVE PREMIUM tem como objetivo central promover a internacionalização de produtos de excelência da região do Algarve nos setores do Agroalimentar e Mar, do Turismo Cultural e Criativo e do Turismo Náutico, por forma a aumentar o seu reconhecimento, notoriedade e visibilidade internacional.

Trata-se de um projeto promovido pelo NERA, Associação Turismo do Algarve (ATA) e a Região de Turismo do Algarve (RTA), cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

Foram dados a degustar produtos das seguintes marcas: Adega do Cantor; Artemis; Bolo Doce; Carob World; Fides; Grand Carob; I’M Nat; Marisol Sal; Natur Amêndoa; Necton; Quinta da Fornalha; Quinda da Penina; Quinta da Tor; Quinta do Freixo; Regionalarte; Rui Simeão Tavira Sal; Salivitae e Viveiros Monterosa.