O NERA promoveu os primeiros dois workshops, de um conjunto de seis, que apresentam as prioridades do Programa ALGARVE 2030.

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, deu o pontapé de saída para um ciclo de workshops em organização conjunta com a Universidade do Algarve (UAlg) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, no dia 04 de outubro,

Foram 37 as empresas e entidades da região, ligadas aos sectores do Agroalimentar, Mar e Turismo, que marcaram presença nestes dois workshops.

Nos referidos workshops deu-se a conhecer as prioridades de investimento e de qualificação das pessoas, previstas no ALGARVE 2030 | Programa Regional do Algarve, bem como o Plano Anual de Avisos de Abertura de Candidaturas do ALGARVE 2030, recentemente publicado.

Por outro lado, apresentou-se aos participantes a oferta de Formação ao Longo da Vida da Universidade do Algarve e procurou-se identificar as principais necessidades de qualificação das organizações e empresas presentes.

Por último, foi ainda possível realizar uma dinâmica com todos os participantes com o objetivo de identificar oportunidades de cooperação entre o sector do Agroalimentar e Turismo (período da manhã) e entre o setor do Mar e Turismo (período da tarde).

Os próximos quatro workshops estão agendados para os dias 10 e 12 de outubro na Sala de Seminários da Biblioteca Central da Universidade do Algarve e vão abarcar setores como Saúde, Bem-estar e Longevidade, Energias Renováveis e Economia Circular, TIC e Indústrias Culturais e Criativas.

Esta iniciativa está integrada no Projeto DIVERSIFICAR ALGARVE 2030, cofinanciado pelo Programa Regional CRESC ALGARVE 2020 | Portugal 2020 e que está a ser desenvolvido pela CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, pela Universidade do Algarve (UAlg) e pelo NERA.