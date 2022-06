Neptune Search vai estudar património arqueológico subaquático de Lagos segundo um protocolo assinado com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC).

Um protocolo de colaboração entre a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e a Neptune Search – Associação de Investigação e Defesa do Património Náutico e Subaquático, foi assinado no dia 20 de junho.

O objetivo é promover a investigação e a monitorização do património arqueológico subaquático do concelho de Lagos.

A assinatura do documento teve lugar nas novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) e contou com as presenças de José António Gonçalves, responsável pela coordenação da atividade arqueológica subaquática nacional em representação da DGPC e de Andreia Ribeiro Romão, presidente da direção da Neptune Search.

O protocolo contém a implementação de uma monitorização pioneira em território nacional e representa o culminar de dois anos de preparação, estabelecimento de contactos com elementos de vários centros de investigação académica sediados em Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos da América, além de parcerias já estabelecidas com entidades empresariais do sector privado ligadas a atividades náuticas e subaquáticas.