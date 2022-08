Neon Run, a «Corrida mais luminosa do país», regressa a Portimão

Neon Run volta às ruas de Portimão depois de um interregno de dois anos.

A zona ribeirinha de Portimão recebe mais uma edição da Neon Run na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto. As portas abrem junto ao edifício da antiga lota às 20h00, enquanto que o tiro de partida para a corrida e para a caminhada será dado entre as 21h30 e as 21h45, com direito a aquecimento prévio ao som de música de dança.

Segundo a organização, «mais do que uma nova forma de fazer desporto», a Neon Run 2022 constitui também «uma abordagem original ao conceito de entretenimento, estando garantida a animação antes e depois da corrida/caminhada de cerca de quatro quilómetros, a percorrer em clima de festa».

Cada participante tem direito a um kit neon (t-shirt e stick), existindo no recinto um espaço para pinturas faciais, desafiando os participantes a dar largas à originalidade e à criatividade sem limites com o recurso a acessórios e pinturas.

As inscrições têm valores que variam com a idade: dos 2 aos 7 anos, custam 12,50 euros; maiores de 7 anos pagam 14 euros e o bilhete grupo, válido para duas pessoas, tem um custo de 25 euros.

O evento, promovido pelo município de Portimão em parceria com a empresa G-Insport, contará com a participação de ginásios da cidade e a presença dos dj’s US2 e Sara Santini, podendo as inscrições ser feitas online (aqui), ou nos seguintes pontos físicos: loja Ondas e Segmentos (Marina de Portimão), ginásio Amarílis (Praia da Rocha) e ginásio Epic Fitness (Pedra Mourinha).

Os inscritos poderão levantar os respetivos kits de participação a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, no secretariado da Neon Run 2022, que funciona no edifício da antiga Lota de Portimão (dia 10 de agosto das 14h30 às 19H30, dia 11 de agosto das 14h30 às 19h30 e no dia 12 de agosto das 10h30 às 21h00) ou, em alternativa, no concessionário Renault situado na Av. Dom Afonso Henriques (no dia 11 de agosto, das 14h30 às 19h30, ou no dia 12 de agosto entre as 10h30 e as 18h30). Em ambos os locais também é possível a inscrição presencial.

Programa completo Neon Run Portimão 2022:

12 de agosto

20h00 – Abertura do recinto;

20h30 – Aquecimento Neon e animação com o dj US2;

21h30 – Início Neon Run;

23h00 – Início after party com a dj Sara Santini;

24h00 – Encerramento.