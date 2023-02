O navio da Marinha, NRP D. Carlos I, no âmbito do programa SEAMAP 2030, encontra-se, até ao final de fevereiro, a realizar levantamentos hidrográficos de grande escala na costa sul de Portugal continental.

Estes levantamentos hidrográficos da Marinha têm como objetivo a sondagem de seis áreas nas proximidades de Sines e Sagres, no esquema de separação de tráfego, o que facilita os trabalhos de posicionamento do navio mais dinâmico em virtude da densidade de tráfego marítimo.

A participação do NRP D. Carlos I neste programa estende-se também às proximidades de Lagos, Portimão, Faro e Guadalquivir, sendo esta última área centrada no Canhão de Faro e no acesso ao Golfo de Cá​diz.

Estes levantamentos permitem obter um panorama amplo do fundo marinho, com vista a facilitar a classificação do tipo de sedimento presente, quer seja constituído por rocha ou areia.​