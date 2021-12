Natal traz Aurea, Cais Sodré Funk Connection e NBC a Lagoa

«The Cotton Christmas» apresenta um repertório de clássicos natalícios com roupagem soul e funk, juntando em palco, pela primeira vez, Aurea e Cais Sodré Funk Connection e ainda um convidado especial, NBC.

Esta criação artística sobre ao palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no dia 15 de dezembro, quarta-feira, às 21h30.

Nas palavras da Aurea, «The Cotton Christmas» é o espectáculo ideal para «vivenciar com a família inteira e passar bons momentos, que nos vão fazer esquecer os tempos difíceis que passámos nos últimos meses».

Tendo como ponto de partida os clássicos de Natal, músicas que crescemos a ouvir e nos trazem boas recordações – como é o caso de «Let it Snow», as vozes de Aurea, Tamin e NBC vão recrear os serões em família, acompanhadas pela locomotiva do funk dos Cais Sodré Funk Connection, «distribuindo felicidade, sorrisos e boas vibrações como verdadeiros presentes de Natal».

Os bilhetes custam 12 euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social e Passaporte Rota do Petisco, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e estão à venda na Ticketline, na FNAC, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.