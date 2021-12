Natal chega a Tavira com programa para toda a família

Autarquia tavirense preparou programa comemorativo do Natal, tendo por base «o cumprimento das condições de higiene e segurança definidas no âmbito do Estado de Calamidade atualmente em vigor».

A programação elaborada pelo município de Tavira para assinalar a época natalícia é variada e contempla diversas Mostras de Artesanato de Natal, a terem lugar nos dias 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 de dezembro, no Jardim das Palmeiras. Decorrem entre as 10h00 e as 18h00 (exceto na véspera de Natal, cujo horário será entre as 10h00 e as 13h00), e visam promover os produtos locais e da época, bem como o estilo de vida mediterrânico e contam com o apoio das associações de artesanato locais.

A música não poderia deixar de marcar presença nesta quadra natalícia e o espaço do Mercado da Ribeira terá espetáculos para todos os gostos. As atuações têm início no dia 11 de dezembro, às 16h00, com o Grupo de Cantares «Searas de Outono».

Depois, no dia 19, também às 16h00, o Coro Jubilate Deo. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, às 15h00, é possível assistir às atuações do Quinteto da Orquestra da Orquestra de Jazz do Algarve com Marta Hugon (20), do Coral Vozes do Imaginário de Évora «Cantos ao Menino, Reis e Janeiras» (21), do Gospel Collective (22) e ao espetáculo de harpa e voz de Helena Madeira (23).

No dia 18, às 10h30, terá lugar uma arruada da Al-Fanfarre, pelas ruas da cidade. Na mesma data, às 21h30, a Igreja do Carmo, volta a ser o cenário de mais um concerto: «Uma Viagem de Natal» – Filomusica Ensemble pelos cantores do Teatro Nacional de São Carlos. Ainda neste dia, entre as 10h30 e as 12h00, o Mercado Municipal acolhe a oficina de culinária alusiva à época festiva, orientada pelo Chef Abílio Guerreiro.

Depois do último minuto do dia 31 de dezembro, Tavira receberá 2022 com um espetáculo piromusical de boas-vindas ao novo ano, que será visível em vários pontos da cidade, «não se justificando aglomerados no centro».

Pela cidade, até ao dia 6 de janeiro, existem ainda diversos presépios que podem ser vistos no quartel dos Bombeiros Municipais de Tavira, nas Arcadas dos Paços do Concelho e no Mercado da Ribeira.

Já o presépio do Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Agrupamento 100 Tavira estará patente até 7 de janeiro, na Igrejas de Nossa Senhora das Ondas, de terça-feira a sábado (exceto feriados), entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 16h45.

Para pequenos e graúdos, pela mão da Associação Baixa de Tavira, haverá até dia 30 de dezembro uma pista de gelo, junto ao Mercado da Ribeira, estando ainda disponível para visitas a casinha do Pai Natal. De 20 a 22 de dezembro, os mais novos podem também assistir, na Galeria André Pilarte, às 15h00, à «Hora do Conto».

A Associação realiza nos dias 10, 17, 24, 31 de dezembro e 10 de janeiro (final), passatempos semanais, cujos prémios serão convertidos em vouchers para usar, diretamente, nos estabelecimentos associados, numa forma de dinamizar o comércio local.

Devido à evolução da situação epidemiológica, nos eventos que se realizam em espaços fechados, foi reduzido o número de lugares por forma a garantir o distanciamento social e a etiqueta respiratória. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação de um dos seguintes documentos: Certificado Digital COVID-19, comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo há, pelo menos, 14 dias ou um comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo.