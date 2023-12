O espírito de Natal chegou a Portimão num desfile onde participaram mais de uma centena de figurantes.

Para inaugurar um mês repleto de celebrações e surpresas, ninguém melhor do que o Pai Natal, acompanhado pela Mãe Natal e todos os seus ajudantes, mas não só. A cidade de Portimão encheu-se de alegria ao ver um desfile com mais de 100 figurantes pelas ruas, entre os quais bailarinas, músicos, personagens de desenhos animados, elfos, palhaços e duendes.

Todos foram recebidos com entusiasmo por quem esteve presente na zona ribeirinha de Portimão, na sexta-feira, dia 1 de dezembro. Apesar do frio e da espera inicial, pouco depois das 17h00 teve início uma tarde de sorrisos, repleta de cor, música e dança.

O desfile para assinalar a chegada do Pai Natal, com início na antiga Lota onde se situa a Fábrica de Brinquedos, passou pela Praça Manuel Teixeira Gomes, onde foi inaugurada a Casa do Pai Natal, pela Praça da República, onde está montada uma Pista de Gelo com 200 metros quadrados, o Palco Natal e o Planetário imersivo com tecnologia LED, a grande novidade deste ano.

Filipa Goulart, açoriana que residiu 20 anos em Portimão, integra «Portimão – Um Sonho de Natal» como bailaria todos os anos, o que vê como «algo maravilhoso que dá a todos, de forma gratuita, oportunidade de viver a magia natalícia, através da iluminação, animação e decoração».

Desde nova que dança e pisa palcos tendo, mais tarde, completado a sua licenciatura em Dança na Escola Superior de Dança, em Lisboa. Atuar é sempre «gratificante», contudo este «projeto aquece o coração», desvendou ao barlavento após o desfile de Natal.

Numa altura mágica do ano, vê a sua «colaboração e dedicação» ser recompensada com sorrisos tanto dos mais novos como dos adultos. «As crianças vibram com o desfile da chegada do Pai Natal e os pais também. Não só adoram ver os filhos felizes como desfrutam do espetáculo», contou ao sublinhar que «é adequado para todas as idades».

Nesta época festiva em que Portimão se transforma numa «Aldeia de Natal», a Câmara Municipal traz diversão através de um programa que é «o complemento perfeito» porque «oferece diversidade entre desfiles, espetáculos e atividades que são responsáveis por muitos sorrisos, o que é maravilhoso», para a bailarina e coreógrafa.

Filipa reconhece que as atuações são «aguardadas por muitos», mas principalmente por quem integra o projeto. Um momento de reunião, família e conforto, que «proporciona felicidade tanto ao público como aos participantes», comentou a bailarina que trabalha com o responsável pela animação do programa, Carlos Pacheco, há sete anos. «O entretenimento é sempre muito bem gerido e extremamente completo, oferecendo aos visitantes contacto com a cultura», revelou.

São várias as atividades que integram o programa para miúdos e graúdos «Um Sonho de Natal», a decorrer até dia 6 de janeiro, do qual fazem parte mais de 50 espetáculos e 30 locais iluminados nas ruas do comércio local, Largo da Mó, Praça da República, Jardim 1.º de Dezembro e Praça Manuel Teixeira Gomes.

Ao longo do mês, vai-se realizar o Mercadinho de Natal, no Jardim 1.º de Dezembro, que conta com dez stands de artesãos locais, vai circular o Comboio de Natal, na baixa da cidade, e será possível visitar o presépio em tamanho real, no Largo da Mó.

Para quem não assistiu ao desfile ou gostava de reviver o momento, terá oportunidade de o fazer na Mexilhoeira Grande, dia 19, terça-feira, às 10h00, ou em Alvor, dia 17, domingo, às 15h00. A restante programação pode ser consultada aqui.