Nasceu uma nova Fábrica do Empreendedor em Lagos

Projeto de apoio ao empreendedorismo resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagos e a SEA – Agência de Empreendedores Sociais, reforçando as estratégias de suporte municipal a empreendedores e empresas locais.

A Fábrica do Empreendedor de Lagos funciona no edifício do Centro Cultural de Lagos (Rua Lançarote de Freitas), disponibilizando diversos serviços para empresas, empreendedores e instituições locais, nomeadamente nos seus processos de recrutamento e seleção, no suporte a candidaturas a medidas de apoio à contratação, nos processos de formação ou na expansão dos seus negócios.

Este é um projeto cofinanciado pelo CRESCALGARVE2020, Portugal 2020 e FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, em que a SEA – Agência de Empreendedores Sociais é o promotor e a autarquia lacobrigense o investidor social.

Entre os objetivos desta infraestrutura estão o apoio gratuito a empreendedores, empresas, instituições e particulares nas áreas do emprego e formação/qualificação, a criação de negócios, a promoção de competências empreendedoras e a dinamização de projetos de intervenção comunitária e animação territorial.

Brevemente, esta parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a SEA permitirá também instalar no concelho o StartLab, um novo projeto de incubação de negócios locais.

Estas iniciativas municipais vêm juntar-se a outras já implementadas, como o Espaço Empresa a funcionar nas instalações da Câmara Municipal, a adesão à rede de desenvolvimento regional InvestAlgarve, o Algarve Revit + e Algarve Systems and Technology Partnership (Algarve STP), o envolvimento no SusTowns e a promoção do empreendedorismo nas escolas, estes dois últimos projetos desenvolvidos em colaboração com a Universidade do Algarve.

Para contactar ou agendar uma reunião com as técnicas da Fábrica do Empreendedor de Lagos estão disponíveis os telefones 282 014 644 e 961 883 054 , bem como o e-mail.