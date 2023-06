Narcotráfico: Marinha apreende mais 700 kg de haxixe em Olhão

No concelho de Olhão, a flutuar na Ria Formosa, foram apreendidos 700 kg de haxixe e três jerricans de combustível. Foram ainda detidos dois homens.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha Portuguesa apreenderam, nesta última madrugada, 20 fardos de haxixe, cerca de 700 kg, e três jerricans de combustível, na Ria Formosa, no concelho de Olhão.

​Um alerta recebido pelas 02h50, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), deu conta de uma embarcação de nacionalidade espanhola à deriva e a meter água ao largo da Barra do Lavajo (Armona), com dois tripulantes a bordo.

Foram, de imediato, ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima e da Estação de Salva-vidas de Olhão que, ao se dirigirem ao local, detetaram fardos de haxixe a flutuar, marcando a posição para posterior recolha, dando prioridade ao salvamento de dois homens.

Após deteção da embarcação com os dois indivíduos a bordo, constatou-se que não necessitavam de qualquer tipo de assistência médica, tendo a embarcação sido rebocada para o cais da Estação de Salva-vidas local e apreendida como medida cautelar.

Os indivíduos foram conduzidos para o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão para identificação e posterior deteção para interrogatório pela Polícia Judiciária de Faro.

O produto estupefaciente foi levado para o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e entregue à Polícia Judiciária de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação.

Na operação participaram dois navios da Marinha (NRP Sagitário e NRP Dragão), que efetuaram buscas no mar, e meios da Autoridade Marítima Nacional, operados pela Polícia Marítima Olhão e de Faro e pela Estação Salva-vidas de Olhão, para as buscas no interior da Ria Formosa.