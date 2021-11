Musical para famílias «Milho Por Peixe» sobe ao palco em Lagoa

Espetáculo musical para famílias «Milho Por Peixe» sobe no dia 11 de dezembro ao palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, às 16h00.

Esta é, segundo o município de Lagoa, «um espetáculo que envolve a música com o teatro e que promove os sentimentos de partilha, comunhão e afinidade cultural que, habitualmente, se evidenciam ainda mais nesta altura do ano».

Com o objetivo de «abordar a diversidade cultural em contexto cultural, o presente projeto pretende criar momentos de contacto com as expressões artísticas e culturais africanas bem como promover a sua valorização, considerando importante trabalhar no sentido de uma ligação e compreensão entre as diferentes identidades, de forma a proporcionar sentimentos de comunhão, partilha e afinidade cultural», pode ler-se na sinopse deste musical.

Será, por isso, «um espetáculo com uma mensagem especial de união e, para se ver em família» no Auditório Carlos do Carmo.

Os bilhetes custam seis euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online, bem como na FNAC, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

A entrada é gratuita para menores de 18 anos, mediante levantamento de bilhete no Auditório Carlos do Carmo.