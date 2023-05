Musical «A Pequena Sereia» celebra Dia da Criança no Teatro das Figuras

O Musical «A Pequena Sereia e a Concha das Bermudas» vai subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, no Dia Mundial da Criança.

A Companhia Rituais dell Arte vai apresentar no Dia Mundial da Criança, 1 de junho, três sessões no Teatro das Figuras, em Faro, do Musical «A Pequena Sereia e a Concha das Bermudas».

As duas primeiras sessões destinam-se às escolas, marcadas para as 09h30 e 11h30, sendo que, às 19h00, o espetáculo é para o público em geral.

Os bilhetes para o Musical «A Pequena Sereia e a Concha das Bermudas» já se encontram à venda na bilheteira do Teatro das Figuras ou na plataforma BOL.

O preço para as crianças é de cinco euros e para os adultos 10.

Sinopse Musical «A Pequena Sereia e a Concha das Bermudas»:

Ariel é uma pequena sereia que vive no mar das Bermudas com o seu pai, o Rei Tritão Dom Adolfo. O seu grande sonho é ser humana, ter pés e poder dançar.

Chega finalmente o grande dia, Ariel faz anos e o seu pai dá uma grande festa. Úrsula, o polvo, aproveita o evento para arranjar um marido, deixando escapar a inveja que sente da princesa e da sua linda voz.

Entretanto, acontece uma violenta tempestade. Ariel e o seu amigo, o Bacalhau Capitão Gomes de Sá, saem a correr pois sabem que sempre que acontece uma grande tempestade alguém precisa de ajuda.

Encontram um humano que naufragou, que ficou cego e está preso pelo tubarão martelo, o fiel amigo de Úrsula.

O humano naufragado é o príncipe da Ilha de Galápagos. Ariel quer ajudá-lo, mas Úrsula, que o mantém prisioneiro, exige a voz de Ariel em troca da liberdade do humano. Ariel aceita.

O príncipe, ainda cego, apaixona-se pela voz de Ariel, mas quando é salvo, a voz de Ariel já é de Úrsula.

No mar das Bermudas, existe uma caverna que guarda a maior relíquia daqueles mares, a Concha das Bermudas, uma concha mágica. Encontrá-la seria a única forma de devolver a voz a Ariel.

É no mercado da Ilha de Galápagos, onde é posta à venda por marinheiros humanos que a resgataram do mar, que Ariel encontra de novo o príncipe por quem se apaixonou. Mas o príncipe não a reconhece pois só lhe ouviu a voz, no entanto a voz de Ariel é agora de Úrsula…

Será que o príncipe conseguirá descobrir que foi a Pequena Sereia quem o salvou?

Conseguirá o bacalhau Capitão Gomes de Sá, o caranguejo Tim Tim e o peixe palhaço ajudar a sua amiga Ariel?

Estes amigos ainda irão viver muitas aventuras.

«Venham mergulhar connosco nos mares das Bermudas e viver esta aventura connosco!», convida a Companhia Rituais dell Arte.

Ficha Técnica:

Texto, Concepção e Encenação: Miguel Ruivo Duarte;

Direção Musical: Josina Filipe;

Coreografias: Lucila Pereira;

Produção, Booking: LIliana Pereira;

Figurinos: Marina Mansura;

Elenco: Liliana Duarte, Rafael Rua, André Santos, Aurora Alves, Sofia Lopes, Duarte Pereira e Leonor Rovisco.