Música e exposições em destaque na Casa Manuel Teixeira Gomes

A Casa Manuel Teixeira Gomes conta com uma programação em dezembro que reúne pintores portimonenses, um professor catedrático e vários momentos musicais.

Para terminar o ano de 2022, a Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, preparou uma programação cultural dominada por momentos musicais, exposições de pintores locais e ainda uma conferência-debate subordinada ao tema «Teixeira Gomes – A Guerra e a Paz».

A primeira exposição intitula-se «Entre.linhas» e vai estar patente de dia 2 de dezembro até 27 de janeiro, reunindo quadros de Rita Cosma.

A pintora apresenta um conjunto de obras sobre «conexões» físicas e/ou mentais, representadas por linhas, de cores e dimensões diferentes, que ligam dois elementos, (imaginários ou não), objetos, pessoas, lugares ou sentimentos, cada um correspondente a um nó/laçada.

A ideia da artista é atribuir forma física a uma ligação ou sentimento não visível, iniciando-se a sequência das suas pinturas com a exposição e reconhecimento da existência de conexões.

Também na mesma data, dia 2 de dezembro, a partir das 17h00, os alunos de Música do Curso Profissional de Instrumentistas de Cordas e de Tecla, do Agrupamento de Escolas da Bemposta, mostram a sua atuação natalícia.

Logo no dia seguinte, 3 de dezembro, está marcada a inauguração da exposição «XXV» de João Sena, às 16h00, com a qual o pintor comemora 25 anos de carreira.

Patente até dia 27 de janeiro, a mostra reúne obras do pintor que estudou várias técnicas e estilos como óleo, acrílico, pastel e carvão, inspirando-se pelo Surrealismo de Salvador Dalí.

Ao descobrir a vasta fantasia e intensidade presente na arte, o artista entrega a quem observa os seus quadros, «talvez uma nova forma de ver um universo diferente, convertendo sonhos em realidade», conforme afirma.

O concerto «Cantar ao Menino», com músicas tradicionais e populares interpretadas pelo Grupo Coral de Portimão, está agendado para dia 7 de dezembro, às 17h00, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Portimão.

E ponto alto do programa do mês de dezembro na Casa Manuel Teixeira Gomes chega no dia 9, com início às 18h30, com a conferência-debate «Teixeira Gomes – A Guerra e a Paz», a cargo do professor catedrático Nuno Severiano Teixeira.

O docente propõe-se a abordar o papel do então ministro plenipotenciário de Portugal em Londres (aquando da entrada do país na Grande Guerra 1914-1918), que chegou mesmo a vice-presidente da Assembleia-Geral da Sociedade das Nações, antecessora da ONU.

O também vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, é ainda diretor do Instituto Português de Relações Internacionais (IRPI).

Segue-se um concerto inspirado pelo gosto musical de Manuel Teixeira Gomes, intitulado «Manuel Teixeira Gomes e a música que lhe dava paz», pela pianista Laura Quaresma e por Bárbara Santos, violoncelista, a 17 de dezembro, pelas 18h00.

Serão interpretadas obras de B. Marcello, Bridge, F. Mendelssohn, Rachmaninov, F. Schubert, F. Chopin, E. Bloch, Glazunov, Fauré.

Para terminar, no dia 19 de dezembro, e inspirado na quadra festiva, a Casa Manuel Teixeira Gomes apresenta o momento musical «Vozes do Glória cantam Natal», marcado para as 18h00, com interpretação de elementos ligados ao Glória ou Morte Futebol Clube Portimonense.