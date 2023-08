Museu Municipal de Faro restaura retábulo da Ermida de São Sebastião

O retábulo principal da Ermida de São Sebastião vai ser alvo de trabalhos de restauro, a começarem em agosto, com a duração de quatro meses.

A Ermida de São Sebastião, em Faro, edifício classificado construído nos finais do século XV, vai receber a partir deste mês obras de restauro no seu retábulo principal.

A intervenção de caráter conservativo, a cargo da equipa de conservação do Museu Municipal de Faro, deverá ter uma duração aproximada de cerca de quatro meses e tem como objetivo «estabilizar os processos de degradação e perpetuar no tempo os valores patrimoniais do retábulo, uma obra de características barrocas, datada de 1720, ano em que o cabido da Sé avançou com um contributo para essa construção», segundo apontam.

Por se tratar de uma ermida invocada a São Sebastião, santo protetor das pestes, esta foi edificada nos finais do século XV nos antigos arrabaldes da cidade de Faro com o objetivo de afugentar pestes e epidemias.

Mas existem outras marcas do passado histórico e artístico deste importante templo, severamente danificado com a invasão das tropas inglesas do conde de Essex, em 1596, que importam reter e que se revelam quer no interior, com a talha e a azulejaria, quer no exterior, com algumas transformações e remodelações arquitetónicas.

As principais terão sido empreendidas já no século XVIII, ao que tudo indica pelo conhecido mestre pedreiro Diogo Tavares.

Associada e paralelamente a esta intervenção, o Museu Municipal de Faro prepara uma agenda de iniciativas com o intuito de alargar aquilo que considera o espírito de divulgação e estudo do património, mas também de mediação cultural, sensibilizando a comunidade e demais públicos interessados nesta matéria, em questões como a proteção das memórias e vestígios históricos.

Essa programação vai incluir visitas guiadas, momentos musicais, palestras e realização de atividades educativas, integradas no plano escolar do Museu.

Ao longo das próximas semanas, o Museu Municipal irá divulgar o programa de atividades deste projeto de recuperação na ermida de São Sebastião, aberto a todos, com o objetivo de promover uma maior aproximação da comunidade ao património local e de ampliar a rede de pontos turísticos ligados à arquitetura religiosa.