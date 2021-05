Museu Municipal de Alcoutim apresenta «nova identidade visual»

Nova imagem é divulgada no Dia Internacional dos Museus.

O Museu Municipal de Alcoutim tem, a partir de hoje, dia 18 de maio, uma nova imagem, apresentada no âmbito da celebração dos seus 25 anos e também como forma de assinalar o Dia Internacional dos Museus.

Esta renovação de imagem exibe um novo símbolo, representante das serras, do rio e do «M» de Museu, e é apresentada com um teaser promocional nas redes sociais da Câmara Municipal.

Será também colocado online o site de Internet do Museu Municipal de Alcoutim, acessível aqui. O novo sítio web permitirá conhecer a história do espaço, os seus núcleos, estrutura, equipa, atividade, espaços e coleções, possibilitando ainda obter indicações sobre localização, horários, preços, visitas e novas ações.

Celebrado anualmente a 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus, foi criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), com o objetivo de promover junto da sociedade uma reflexão sobre o papel destes espaços no seu desenvolvimento.

As mudanças sociais impulsionadas pela pandemia COVID-19 e a missão social dos museus influenciaram a escolha do tema «O futuro dos museus: recuperar e reimaginar» pelo ICOM Internacional, para as comemorações em 2021, desafiando «os museus, os seus profissionais e as comunidades a criar, imaginar e compartilhar novas práticas de (co)criação de valor, novos modelos de negócio para as instituições culturais e soluções inovadoras para os desafios sociais, económicos e ambientais do presente».